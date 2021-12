Les USA et d’autres partenaires se pencheront sur les d?fis s?curitaires, politiques et ?conomiques d’Ha?ti ce jeudi 16 d?cembre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a inform? un communiqu? du d?partement d’Etat am?ricain, jeudi 16 d?cembre 2021.

<>, poursuit ce communiqu?.

<>, selon ce communiqu? du d?partement d’Etat am?ricain.

En d?but de semaine, le charg? d’affaires des Etats-Unis en Haiti, Kenneth H Merten, en interview avec la radio t?l? Ginen d’Ha?ti avait indiqu? que pour d?bloquer la situation politique, Ha?ti a besoin <>. <>.

Le diplomate am?ricain avait soulign? qu’il y a le groupe de Montana, celui du 11 septembre et d’autres acteurs ont ?labor? des plans de sortie avant de s’exprimer publiquement et pour la premi?re sur la formation du nouveau cabinet minist?riel du Premier ministre Ariel Henry. <>, avait dit Kenneth H. Merten, qui a peur que le pays ne rate des opportunit?s ?conomiques <>.

C’est en Ha?ti que les solutions doivent ?tre trouv?es par les Ha?tiens, pour les Ha?tiens, a insist? Kenneth H Merten. <>, a dit Merten en esquissant un sourire >>. <>, a poursuivi le diplomate Am?ricain qui a fait part de ses pr?occupations par rapport ? l’ins?curit?. <>, a dit Merten.

L’annonce de la tenue de cette r?union de haut niveau sur Ha?ti intervient dans un contexte de lib?ration ce jeudi des 12 ressortissants ?trangers, am?ricains, deux mois jour pour jour apr?s leur kidnapping par le gang 400 Mawozo et d’une enqu?te coup de poing du New York Times sur un mobile ?ventuel de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se le 7 juillet dernier. <>, a ?crit Maria Abi-Habib, journaliste du New York Times. <>, d’apr?s le New York Times qui affirme que l’une personnalit? centrale de cette liste est Charles <> St R?my, beau-fr?re de l’ex-pr?sident pr?sident Michel Martelly.

Pour le board ?ditorial du Washington Post qui a ?voqu? l’enqu?te du Times, Ha?ti est dans le chaos. Son gouvernement n’est pas ?lu, l?s rues sont contr?l?es par des gangs de criminels et l’?conomie est en lambeau. En d’autres termes, c’est un paradis pour les narcotrafiquants, a poursuivi le Washington Post qui souligne que l’administration Biden, en d?tournant son regard, permet au pays de gloser dans ce pand?monium. Les Am?ricains peuvent penser qu’ils ne sont pas concern?s par ce qui se passe en Ha?ti. Mais, avait soulign? le Washington Post, les vagues atteindront le sol am?ricain via des r?fugi?s et la contrebande. L’enqu?te du Times et l’?ditorial du Washington Post ont ?galement ?clabouss? le PM Ariel Henry, pr?sent? comme un alli? de l’ex-pr?sident Martelly et l’actuel ministre de la justice, autorit? de tutelle de la PNH, le ministre de la justice, Me Bertho Dorc?.

Roberson Alphonse