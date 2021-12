Les villages de Dieu d’Emmelie Prophete obtient la mention speciale du jury du Prix Carbet de la Caraibe

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La saison des prix et gratifications continue pour Emmelie Prophete. Le samedi 11 decembre 2021, l’auteure s’est vu accorder la mention speciale du jury du Prix Carbet de la Caraibe pour son roman <> paru aux editions Memoire d’Encrier.

C’est l’oeuvre du poete Martiniquais Loran Kristian <> paru chez K.Editions qui a remporte le Prix Carbet de la Caraibe et du Tout-Monde. La poesie de cet ingenieur culturel age de 44 ans, s’ancre dans le reel rattrape par l’actualite recente marquee par les evenements sociaux secouant les territoires antillais qui apporte un eclairage nouveau sur le texte et sa dimension politique. Celui qui marche sur les brisees des baobabs litteraires tels Aime Cesaire, Edouard Glissant, Frantz Fanon, Patrick Chamoiseau, Raphael Confiant, incarne un certain renouveau pour la poesie martiniquaise qui s’etait un peu phagocite depuis quelque temps.

Cependant notre compatriote Emmelie Prophete n’est pas rentre bredouille de cette aventure. Elle rafle la mention speciale du jury de ce prix qui est a sa 31eme edition. <>, qui ressort de l’oeuvre de Mme Prophete est avant tout ce qui a seduit les jures.

Institue en 1990, le Le Prix Carbet de la Caraibe et du Tout-Monde recompense annuellement la meilleure oeuvre litteraire en francais ou en creole francais des Caraibes et des Ameriques. Il vise a promouvoir l’ecriture creole et a contribuer a une meilleure comprehension des processus de creolisation.