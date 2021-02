Le constat du secrétaire général des Nations unies via le BINUH sur le respect des droits humains en Haïti est implacable. Les bandes armées sèment la terreur et les autorités sont incapables de les stopper. Résultat : des membres de la population en payent souvent les frais. « La situation des droits humains en Haïti est restée marquée par l’activité des bandes organisées et l’incapacité persistante des autorités de l’État à bien protéger le droit des citoyens à la vie et à…