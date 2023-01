Les ?v?nements qui ont marqu? l’ann?e 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

1er janvier 2022: le Premier ministre Ariel Henry a ?t? contraint de quitter Gona?ves en catastrophe

Sous le cr?pitement d’armes automatiques, le Premier ministre Ariel Henry a particip? au Te Deum de la c?l?bration du 218e anniversaire de l’ind?pendance du pays le samedi 1er janvier 2022 aux Gona?ves. Cependant le PM n’a pas pu prononcer son discours sur le stand ?rig? en la circonstance sur la place d’armes en raison des ?changes de tirs entre des civils arm?s de Raboteau et diff?rentes unit?s de la Police nationale d’Ha?ti (PNH) d?p?ch?es dans la cit? de l’ind?pendance. 1 mort et 2 bless?s y ont ?t? enregistr?s.

6 janvier: deux journalistes tu?s ? Laboule 12

Deux journalistes ha?tiens, Wilguens Louissaint et Amady John Wesley, ont ?t? assassin?s le jeudi 6 janvier par un gang qui op?re ? Laboule. Ils ont ?t? assassin?s par le gang dirig? par Ti Makak alors qu’ils devaient r?aliser un reportage dans la zone. Wilmann Vil, un troisi?me journaliste qui les accompagnait, a r?ussi ? s’enfuir avec l’aide des riverains.

7 janvier: Rodolphe Jaar, un suspect cl? dans l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, arr?t?

Rodolphe Jaar, alias <>, trafiquant de drogue condamn? aux USA, informateur de la DEA, recherch? par la justice pour son implication pr?sum?e dans l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se le 7 juillet dernier, a ?t? arr?t? vendredi 7 janvier 2022. Le rapport de la police judiciaire pr?sente Jaar comme ?tant un acteur central du complot d’assassinat, abritant les Colombiens, mettant ? leur disposition des v?hicules et des armes ? son domicile quelques jours avant le forfait. Rodolphe Jaar faisait partie d’une liste d’au moins sept personnes pour lesquelles la Police nationale d’Ha?ti avait publi? des avis de recherche.

13 janvier: le Congr?s am?ricain ordonne une enqu?te sur l’assassinat du pr?sident ha?tien

Le Congr?s am?ricain a ordonn? l’ouverture d’une enqu?te sur l’assassinat en juillet 2021 du pr?sident ha?tien Jovenel Mo?se. La loi, adopt?e par le S?nat le 13 janvier dans la nuit, avait donn? trois mois au d?partement d’Etat pour produire un rapport cens? fournir une <> des circonstances autour de cet assassinat.

15 janvier: l’ancien s?nateur John Jo?l Joseph arr?t? ? la Jama?que

L’ancien s?nateur John Jo?l Joseph, objet d’un avis de recherche de la Police nationale d’Ha?ti, a ?t? arr?t? ? la Jama?que le samedi 15 janvier par la police jama?caine. Selon un rapport de la police judiciaire ha?tienne, John Jo?l Joseph est un ?l?ment cl? dans la planification de l’assassinat du pr?sident Mo?se dans la nuit du 6 au 7 juillet. Selon la presse jama?caine, John Jo?l Joseph a ?t? retrouv? en compagnie de trois autres ressortissants ha?tiens dans une communaut? rurale jama?caine o? ils vivaient incognito.

18 janvier: le juge Garry Or?lien ?cart? dans l’instruction sur l’assassinat de Jovenel Mo?se

Le doyen du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, Me Bernard Sainvil, a oppos? une fin de non-recevoir ? une demande de prorogation de d?lai formul?e par le magistrat Garry Or?lien dans le cadre de l’instruction de l’assassinat de Jovenel Mo?se. Le magistrat a ?t? accus? par le RNDDH d’avoir commis des actes de corruption dans le traitement du dossier. Une enqu?te a ?t? ouverte autour de ces accusations au niveau du CSPJ.

21 janvier 2022: r?union internationale sur Ha?ti

? l’initiative du Canada, une r?union internationale virtuelle a ?t? organis?e sur Ha?ti. Au cours de cette rencontre, le Canada, les ?tats-Unis, la France, etc. ont promis leur support financier. Les dons annonc?s ont ?t? ?valu?s ? 160 millions de dollars et devaient servir notamment au renforcement de la Police nationale d’Ha?ti (PNH), des projets pour am?liorer les droits des femmes et des adolescentes et combattre l’ins?curit? alimentaire dans le pays.

21 janvier: mort du com?dien Alcibiade

Nicolas Pierre Rolin, dit Alcibiade (son nom de sc?ne), est d?c?d? le vendredi 22 janvier, a rapport? radio t?l?vision Cara?bes sur son compte Twitter ce dimanche. Alcibiade, parti ? 83 ans, ?tait le plus ancien com?dien ha?tien en activit?. Il animait tous les dimanches avec sa troupe un feuilleton radiophonique sur radio Cara?bes pendant plus de 25 ans.

22 janvier: 20 personnes gri?vement bless?es dans l’explosion d’un entrep?t de produits p?troliers ? Carrefour

Une explosion suivie d’incendie survenue dans un entrep?t (de fortune) de produits p?troliers ? Thor 10, commune de Carrefour, le samedi 22 janvier, a fait plus de 20 bless?s, dont trois sapeurs-pompiers. L’incendie s’est d?clar? ? quelques centaines de m?tres du terminal de Thor, un des principaux sites de stockage de produits p?troliers en Ha?ti. Selon l’agent ex?cutif int?rimaire de Carrefour, Jude Edouard Pierre, l’incendie a ?clat? dans l’un des nombreux lieux de stockage ill?gaux de produits p?troliers dans la commune.

24 janvier : 2 morts et 191 maisons d?truites dans un s?isme de magnitude 5.3 qui a frapp? les Nippes

Au moins deux hommes ont ?t? tu?s lundi lors d’un s?isme de magnitude 5,3 qui a secou? le d?partement des Nippes. Selon un bilan de la Protection civile, on a ?galement d?nombr? plusieurs bless?s l?gers, 191 maisons d?truites et 591 maisons endommag?es.

25 janvier: Jean Charles Mo?se refoul? par les ?tats-Unis

Alors qu’il transitait par les ?tats-Unis pour rentrer en Ha?ti apr?s une visite de cinq jours au Nigeria, l’ancien s?nateur Jean-Charles Mo?se a ?t? interpell?, le 24 janvier, ? l’a?roport de Miami par l’immigration am?ricaine, puis d?port?. Son visa a ?t? r?voqu? et il ne peut plus retourner aux ?tat-Unis pas avant une p?riode de cinq ans. Le leader de l’organisation politique Pitit Dessalines a d?nonc? ce qu’il appelle <> par les autorit?s am?ricaines et annonc? une action en justice.

30 janvier: ?lection de Fritz Alphonse Jean et Steven Benoit, pr?sident et Premier ministre de l’accord de Montana

? la suite d’une ?lection ? l’h?tel Kinam le dimanche 30 janvier 2022, organis?e par le Conseil national de transition (CNT) mis en place par les membres de l’accord de Montana, l’ancien gouverneur de la banque centrale, Fritz Alphonse Jean, a ?t? ?lu pr?sident et l’ancien s?nateur Steven Beno?t ?lu Premier ministre.

10 f?vrier: premi?re rencontre entre Ariel Henry et les repr?sentants de l’accord de Montana

Le Premier ministre Ariel Henry, des signataires de l’accord de la Primature et des membres du Bureau de suivi de l’accord de Montana se sont rencontr?s pour la premi?re fois le 10 f?vrier 2022, recherchant un consensus sur la crise. Les protagonistes ont eu une s?rie de discussions au cours de l’ann?e sans jamais parvenir ? un accord.

16 f?vrier: conf?rence internationale sur le financement de la reconstruction de la p?ninsule du Sud

Le gouvernement ha?tien et l’ONU ont organis?, le 16 f?vrier 2022, ? l’h?tel Karibe, une conf?rence internationale sur la reconstruction de la p?ninsule du Sud. ? l’issue de l’?v?nement, les ?tats et les partenaires internationaux ont promis une contribution ? hauteur de 600 millions de dollars pour la reconstruction de cette r?gion ravag?e par le s?isme du 14 ao?t 2021. Le Premier ministre Henry, Amina Mohammed, secr?taire g?n?rale adjoint de l’ONU, et des repr?sentants de plusieurs pays et organismes internationaux ont pris part ? l’?v?nement.

18 f?vrier: la R?publique dominicaine annonce la construction d’un mur le long de la fronti?re

Les autorit?s dominicaines ont annonc? la construction d’une cl?ture ?lectrifi?e le long de la fronti?re terrestre s?parant les deux pays. Dans une conversation t?l?phonique le 18 f?vrier, Luis Abinader a officiellement inform? Ariel Henry de ce projet. Selon le mandataire dominicain, cette initiative, loin de repr?senter une d?cision hostile vis-?-vis de la R?publique d’Ha?ti, s’inscrit dans le cadre des efforts des deux pays pour affronter des d?fis communs comme la contrebande, le trafic des personnes et le commerce illicite des drogues et des armes.

21 f?vrier: d?c?s du docteur Paul Farmer

Le Dr Paul Farmer, m?decin am?ricain de renom et cofondateur de Partners in Health, est d?c?d? ? l’?ge de 62 ans le lundi 21 f?vrier 2022. L’information, annonc?e en exclusivit? par le m?dia rwandais “The New Times”, a provoqu? un ?lectrochoc dans le monde, notamment au Rwanda, aux ?tats-Unis et en Ha?ti.

22 f?vrier: mort du journaliste Lazarre Maxiben

Le journaliste Lazarre Maxiben a ?t? tu? le 23 f?vrier en marge d’une manifestation d’ouvriers sur la route de l’a?roport. Les travailleurs du secteur textile r?clamaient une augmentation du salaire minimum. Deux autres journalistes ont eux ?t? bless?s par les tirs effectu?s par des hommes cagoul?s circulant dans une voiture sans plaque d’immatriculation.

3 mars: Patrick Moussignac, directeur de Radio t?l?vision Cara?bes, enlev? puis lib?r?

Patrick Moussignac, le P.DG de Radio t?l?vision Cara?bes (RTVC), a ?t? kidnapp? par des individus lourdement arm?s le jeudi 3 mars 2022 avant de recouvrer rapidement sa libert?, sans versement de ran?on, a appris Le Nouvelliste. La nouvelle de l’enl?vement du patron de la plus ancienne radio de la capitale par des individus lourdement arm?s, annonc?e en direct par des journalistes de cette station, avait eu l’effet d’une bombe sur les r?seaux sociaux. En signe de protestation, des riverains de la rue Chavannes pr?s des locaux de la station avaient ?rig? des barricades de pneus enflamm?s pour protester contre cet enl?vement.

21 mars : Ariel Henry renouvelle le mandat de 58 juges

Apr?s avoir renouvel? en f?vrier dernier le mandat de cinq juges, le Premier ministre a annonc? le 21 mars le renouvellement du mandat de 58 autres juges dans l’appareil judiciaire.

23 mars: d?c?s de la mambo Euvonie Georges, secr?taire g?n?rale de la conf?d?ration nationale d?s vodouisants ha?tiens

La secr?taire g?n?rale de la Conf?d?ration nationale des vodouisants ha?tiens (KNVA), la mambo Euvonie Georges Auguste, est d?c?d?e le mercredi 23 mars 2022 ? l’?ge de 65 ans. La pr?tresse, qui souffrait depuis un certain temps d’un cancer, a rendu l’?me chez elle, ? Delmas, a confirm? au Nouvelliste Carl-Henry Desmorne, l’ati national du vodou ha?tien.

29 mars 2022: manifestation aux Cayes, un avion incendi?

Le 29 mars 2022, lors de la 3e journ?e de protestation contre l’ins?curit? et la vie ch?re, des milliers de protestataires ont gagn? les rues. Ils se sont dirig?s vers l’a?roport Antoine Simon. Ils ont p?n?tr? le site, incendiant un avion qui se trouvait sur la piste. La manifestation s’est sold?e par la mort d’un jeune homme, plus d’une dizaine de bless?s.

1er avril: M?decins sans fronti?res suspend ses activit?s ? Drouillard ? cause de l’ins?curit?

Apr?s avoir ferm? ses portes ? Martissant en ao?t 2021, ? cause de la guerre des gangs, c’est maintenant ? Drouillard, dans la commune de Cit? Soleil, que M?decins sans fronti?res suspend ses activit?s ? cause des agissements des groupes arm?s. Dans un communiqu? publi? vendredi, l’organisation humanitaire indique qu’elle est dans l’incapacit? d’avoir une garantie de s?curit? pour son personnel et ses patients.

3 avril: l’ANMH r?alise une ?mission sp?ciale et appelle ? un r?veil citoyen

L’Association nationale des m?dias ha?tiens (ANMH) a r?alis?, dimanche 3 avril, une ?mission sp?ciale sur l’ins?curit? intitul?e <> . Durant plus de cinq heures et sur le plateau de T?l? Pacific, les journalistes Roberson Alphonse, Marie Rapha?lle Pierre, Wendell Th?odore et Jean Monard M?tellus ont anim? plusieurs panels sur lesquels sont intervenus des sp?cialistes, des leaders communautaires, des hommes d’affaires, des responsables d’organisations des droits humains. Cette ?mission sp?ciale a ?t? diffus?e en multiplex sur les organes de l’ANMH et d’autres m?dias partenaires ? Port-au-Prince et dans les villes de province.

19 avril: le march? public de Jacmel ravag? par un incendie

Le 19 avril un incendie s’est d?clar? dans le march? communal de Beaudoin, ? Jacmel, chef-lieu du d?partement du Sud-Est d’Ha?ti. Les d?g?ts mat?riels ont ?t? ?normes. Une grande partie de la section surnomm?e <

> du march? Beaudoin a ?t? s?v?rement affect?e. Il s’agit de la plus grande section, celle consacr?e aux produits import?s.

20 avril: crash meurtrier d’un petit avion

Un petit avion commercial s’est ?cras?, mercredi 20 avril, pr?s de la capitale ha?tienne. Les cinq passagers sont d?c?d?s et un chauffeur de moto-taxi a ?t? tu? dans le crash. L’appareil assurait le trajet Port-au-Prince – Jacmel. En s’?crasant, l’appareil a tu? un chauffeur de moto-taxi et percut? un camion qui transportait des produits de consommation, faisant cinq bless?s graves.

24 avril: d?but d’affrontements entre les gangs 400 Mawozo et Chen mechan

Dimanche 24 avril ? l’aube, des affrontements ont ?clat? entre les gangs arm?s “400 Mawozo” et “Chen mechan” pour le contr?le de plusieurs quartiers. Les affrontements ont dur? plusieurs jours. Selon un rapport du RNDDH, au moins cent quarante-huit (148) personnes ont ?t? assassin?es, dont sept (7) bandits faisant partie de la base des Chen mechan, 81 maisons et 57 v?hicules ont ?t? incendi?s. De nombreux cas de viol ont ?t? ?galement enregistr?s.

1er mai: un diplomate dominicain enlev? en Ha?ti

Le diplomate Carlos Guill?n Tatis, attach? agricole et commercial de l’ambassade de la R?publique dominicaine en Ha?ti (P?tion-Ville), a ?t? enlev? le 1er mai ? Ganthier par le gang “400 Mawozo”. Le diplomate ?tait en route pour la R?publique dominicaine o? il devait passer le cong? du 1er mai en famille. Il a ?t? rel?ch? le 4 mai.

3 mai: extradition du nomm? Germine Joly, alias “Yonyon”, num?ro un du gang 400 Mawozo

Le nomm? Germine Joly, alias “Yonyon”, a ?t? extrad? vers les ?tats-Unis d’Am?rique le mardi 3 mai 2022, ? bord d’un avion sp?cial (FBI) suite ? une demande d’entraide judiciaire produite par les autorit?s judiciaires am?ricaines le 22 avril 2022. Il est poursuivi via un mandat International ?mis par le tribunal de District des USA pour le District de Columbia pour les chefs d’accusation suivants: Complot et violation de la loi am?ricaine sur la r?forme du contr?le des exportations et contrebande ? partir des ?tats-Unis; importation d’armes de guerre; enl?vement suivi de s?questration contre ran?on de citoyens am?ricains.

20 mai: perquisition de l’ULCC au local de l’Administration g?n?rale des douanes

Des agents de l’ULCC ont fait une descente des lieux le vendredi 20 mai 2022 dans les locaux de l’AGD. Cette intervention de l’ULCC avait fait suite ? des signalements et des soup?ons de corruption au sein de l’Administration g?n?rale des douanes (AGD). Des scell?s ont ?t? appos?s sur le bureau du DG et une enqu?te a ?t? ouverte.

10 juin: des bandits prennent possession du palais de justice de Port-au-Prince

Le vendredi 10 juin 2022, des bandits lourdement arm?s ont violemment envahi le palais de justice de Port-au-Prince et ont pris possession des lieux. Depuis, les autorit?s ont perdu le contr?le de l’espace et ont d? trouver un autre local pour am?nager le doyen du tribunal de premi?re instance.

25 juin: assassinat ? Port-au-Prince de la soeur Luisa Dell’Orto

La soeur Luisa Dell’Orto, une religieuse de nationalit? italienne, a ?t? gravement bless?e par balle le samedi 25 juin ? Delmas, banlieue de Port-au-Prince. Transport?e d’urgence ? l’h?pital, elle a succomb? ? ses blessures.

29 juin 2022: Ha?ti et le FMI signent le Staff monitored program

La direction du Fonds mon?taire international (FMI) a approuv? un programme de surveillance du personnel (SMP) pour Ha?ti apr?s les discussions de mars ? mai 2022. Le SMP a ?t? approuv? le 17 juin 2022 et s’?tend jusqu’au 31 mai 2023. Le SMP a ?t? con?u par le personnel du FMI et les autorit?s ha?tiennes.

1er juillet: saisie d’armes et de munitions ? Port-de-Paix

Le vendredi 1er juillet, la douane et la Police nationale d’Ha?ti (PNH) ont r?alis? un coup de filet dans le navire Miss Lili, en provenance de la Floride (USA) et chez Edy Lafrance. 120 000 cartouches r?parties dans 157 caisses, trois armes de poing (deux pistolets 9 mm et un revolver cal 38 ), 30 chargeurs et 20 ?tuis de fusil Ak-47, 3,890 dollars Us, 814,343 gourdes ont ?t? saisis. Ce dossier a ?galement conduit ? l’arrestation du commissaire du gouvernement Michelet Virgile et du secr?taire g?n?ral du barreau de Port-au-Prince Me Robinson Pierre Louis.

2 juillet: arrestation d’Evans Lescouflair, accus? de viol et de p?dophilie

L’ancien ministre des Sports Evans Lescouflair a ?t? arr?t?, le samedi 2 juillet 2022, ? Panama, par les autorit?s de ce pays d’Am?rique centrale, puis d?port? vers la R?publique dominicaine. Cette arrestation a fait suite ? un mandat d’amener ?mis ? son encontre pour viol, abus sexuel et atteinte ? la pudeur, par le commissaire du gouvernement pr?s le tribunal civil de Port-au-Prince, Me Jacques Lafontant. Il a ?t? transf?r? le 6 juillet ? Port-au-Prince.

7 juillet: comm?moration de la premi?re ann?e de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se

Plusieurs activit?s ont ?t? organis?es le jeudi 7 juillet 2022, pour marquer le premier anniversaire de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se. Une c?r?monie d’hommage a eu lieu dans la cour du MUPANAH en pr?sence notamment du chef du gouvernement, des ministres et des repr?sentants du corps diplomatique. ? l’initiative des anciens ministres du pr?sident, des messes ont ?t? chant?es dans plus d’une centaine de paroisses. La veuve du d?funt pr?sident a elle organis? une c?r?monie d’hommage au Cap-Ha?tien o? un mausol?e est construit pour rendre hommage ? la victime.

8 juillet: d?but d’affrontements sanglants entre gangs ? Cit? Soleil

La violence des gangs a atteint un pic ? Cit? Soleil au cours des deux premi?res semaines de juillet. Les affrontements ont fait des dizaines de morts, de bless?s et des centaines de d?plac?s. Selon un rapport de l’ONU, publi? le 16 juillet, 234 personnes ont ?t? bless?es ou tu?es en seulement 4 jours, soit du 8 au 12 juillet.

14 juillet: saisie d’armes et de munitions au port de Port-au-Prince

L’inventaire partiel d’une fouille dans un container au port de Port-au-Prince a permis de saisir 18 armes automatiques, dont 6 AK-47, des Galil et des M-4, un fusil calibre 12, quatre ? six armes de poing, presque 20 000 cartouches, 120 chargeurs d’armes de diff?rents calibres. Le container ?tait destin? ? l’?glise ?piscopale d’Ha?ti. Plusieurs personnes, dont des responsables de l’?glise, ont ?t? interpell?es dans le cadre de ce dossier.

25 juillet: des bandits arm?s mettent le feu au parquet de Croix-des-Bouquets

Des membres du gang 400 Mawozo ont attaqu? dans la nuit du 25 au 26 juillet le parquet de Croix-des-Bouquets. Les malfrats ont ouvert le feu sur le b?timent avant de l’incendier. Depuis, ledit parquet a ?t? relog? ? Tabarre.

27 juillet: incendie ? la cath?drale transitoire de Port-au-Prince

La cath?drale transitoire de Port-au-Prince, situ?e ? la rue Dr Aubry, au centre-ville de Port-au-Prince, zone d’affrontements entre gangs, a ?t? incendi?e le 27 juillet. Si le feu a ?t? maitris?, l’?difice est hors d’usage en attendant d’?tre remis en service quand la situation s?curitaire le permettra.

6 ao?t: assassinat du DG de l’EPPLS Yvon Buissereth

Yvon Buissereth, ex-s?nateur du Sud et actuel directeur de l’Entreprise publique pour la promotion des logements sociaux (EPPLS) et un proche ont ?t? tu?s ? Laboule 12 le 6 ao?t 2022. Les corps des deux victimes ont ?t? incendi?s. Laboule 12 est le th??tre d’affrontements arm?s entre les gangs dirig?s par Carlo Petit-Homme et Toto.

14 ao?t : des individus arm?s ex?cutent un patient apr?s l’avoir sorti d’un centre d’urgence de M?decins sans fronti?res

Dans la soir?e du dimanche 14 ao?t, des hommes arm?s ont fait irruption au sein de l’h?pital Raoul Pierre Louis ? Carrefour, commune situ?e ? l’entr?e sud de Port-au-Prince. Dans la salle des urgences soutenue par M?decins sans fronti?res, ces hommes munis d’armes de poing se sont saisis d’un patient et l’ont froidement ex?cut? ? la sortie de l’h?pital.

20 ao?t: Josette Desanclos et ses deux filles tu?es et br?l?es ? la Croix-des-Bouquets

3 membres d’une m?me famille, Sarhadjie Desanclos, employ?e du minist?re de l’?conomie et des Finances (MEF), sa grande soeur Sherwood Sondjie Desanclos, juriste de 29 ans, issue du Centre d’?tudes secondaires et de la Facult? de droit et des sciences ?conomiques (FDSE), et leur m?re Josette Fils Desanclos, employ?e de l’Autorit? portuaire nationale (APN), ont ?t? tu?es puis br?l?es le samedi 20 ao?t 2022 ? Croix-des-Bouquets. Leur v?hicule, une Suzuki Vitara, a ?t? retrouv? en flammes, au bord de la route, presque ? l’entr?e de Cit? Doudoune, non loin du pont jet? sur la rivi?re Grise, ? Tabarre. Les trois femmes ont ?t? prises pour cibles, tu?es et br?l?es lors d’une op?ration de bandits de la zone qui a laiss? un lourd bilan de huit morts entre Croix-des-Bouquets et Tabarre. Ce crime avait provoqu? de l’indignation dans l’opinion publique.

22 ao?t: d?but de manifestations dans les villes de province contre le PM Henry

Des manifestations contre la chert? de la vie, la p?nurie du carburant et pour exiger la d?mission du PM Ariel Henry avaient d?marr? dans diff?rentes r?gions ? partir du 22 ao?t. Les protestations ont eu lieu dans les villes de Mirago?ne, Cayes, Petit- Go?ve, Jacmel, Cap-Ha?tien, etc. Elles ont dur? plusieurs semaines et provoqu? des morts, des bless?s et des sc?nes de pillage.

22 ao?t: Jean Charles Mo?se s’en prend aux banques

Lundi 22 ao?t, des milliers de protestataires ont gagn? les rues au Cap-Ha?tien, ? l’appel de la plateforme politique Pitit Dessalines, contre l’ins?curit? et la vie ch?re, mais ?galement pour exiger la d?mission du Premier ministre Ariel Henry. Intervenant ? l’issue de la manifestation, le leader de Pitit Dessalines avait menac? de fermer les banques commerciales si le taux de change du dollar par rapport ? la gourde n’?tait pas inf?rieur ? 100 gourdes. Citant les noms des principales institutions bancaires du pays, Mo?se Jean-Charles avait rendu les banques commerciales responsables de la mont?e vertigineuse du dollar par rapport ? la gourde.

25 ao?t: l’ULCC publie 10 rapports d’enqu?tes sur des faits de corruption ?valu?s ? 500 millions de gourdes

Le directeur g?n?ral de l’Unit? de lutte contre la corruption (ULCC), Me Hans Jacques Ludwig Joseph, a remis ? la justice, le jeudi 25 ao?t, une dizaine de rapports d’enqu?tes sur des <> de corruption. Sur l’ensemble de ces enqu?tes, a affirm? M. Joseph, l’?tat ha?tien a enregistr? des pertes ?valu?es ? 500 millions de gourdes. Le m?me jour, Me Joseph a ?galement remis aux autorit?s judiciaires plusieurs requ?tes concernant des personnalit?s politiques pour d?faut de d?claration de patrimoine.

7 septembre: Claude Joseph et des chefs de gangs interdits d’entrer en R?publique dominicaine

Le pr?sident dominicain Luis Abinader a pris la d?cision d’interdire d’entr?e sur le sol dominicain ? l’ancien Premier ministre par int?rim Claude Joseph et 12 chefs de gangs ha?tiens le mercredi 7 septembre. La d?cision de Luis Abinader de mettre le nom de l’ancien PM sur la m?me liste que des chefs de gangs avait r?vuls? certains acteurs de la classe politique ha?tienne.

11 septembre: 2 journalistes tu?s ? Cit? Soleil

Le jeune journaliste Tayson Lartigue et son coll?gue Frantzen Charles ont ?t? tu?s ? Cit? Soleil le 11 septembre 2022. Ils ?taient 7 journalistes ? partir en qu?te d’informations sur l’assassinat par balle, le samedi 10 septembre 2022, de Christella Delva, une adolescente de 17 ans, dans la commune de Cit? Soleil. 5 d’entre eux ont pu s’enfuir quand ils ont ?t? pris pour cibles par les bandits alors que les deux victimes n’ont pas eu la m?me chance.

11 septembre: Ariel Henry s’adresse ? la nation et annonce son projet d’augmenter le prix du carburant

Un an apr?s la signature de l’accord du 11 septembre, le Premier ministre Ariel Henry s’est adress? ? la nation dans un message t?l?vis? tard dans la soir?e. Le chef du gouvernement avait un bilan de l’accord de la Primature, ?voqu? les retards dans la mise en oeuvre de certains points de l’accord et la n?cessit? d’adopter une solution de sortie de crise beaucoup plus consensuelle. Il a ?galement ?voqu? son intention d’ajuster les prix des produits p?troliers. Cette intervention a provoqu? des sc?nes de protestation dans le pays d?s le lendemain. Ce qui a conduit ? une paralysie des activit?s dans le pays durant plusieurs semaines.

14 septembre: le gouvernement augmente les prix du carburant

En Conseil des ministres mardi 13 septembre 2022, le gouvernement a d?cid? d’augmenter les prix des produits p?troliers en cessant les subventions sur le diesel et le k?ros?ne et en r?duisant celle sur la gazoline. Cette d?cision a provoqu? la col?re de la population. Des manifestations ont ?t? enregistr?es ? Port-au-Prince et dans les villes de province. Des entreprises, des ?coles, des institutions publiques, des ONG ont ?t? saccag?es. Des pertes mat?rielles et en vie humaine ont ?t? enregistr?es. Les troubles ont port? le Premier ministre Henry ? renoncer ? sa participation ? l’Assembl?e g?n?rale de l’ONU.

19 septembre: Jimmy Ch?rizier bloque le terminal p?trolier de Varreux

Le 19 septembre, Jimmy Ch?rizier, dit Barbecue, le chef de gang le plus influent du G9, a coup? l’acc?s routier au terminal de Varreux, ce, pour protester contre l’augmentation des prix et pour exiger la d?mission du chef du gouvernement. Ce blocage a engendr? une p?nurie du carburant qui a affect? toutes les activit?s dans le pays et provoqu? une crise humanitaire marqu?e notamment par la recrudescence du chol?ra.

22 septembre: attaque arm?e et ?vasion ? la prison civile de Cabaret

Le 22 septembre, la prison civile des femmes de Cabaret a subi une attaque de bandits arm?s. Celle-ci a occasionn? la fuite de la quasi-totalit? des d?tenues. Selon les responsables de l’administration p?nitentiaire, sur un nombre de 230, 145 d?tenues ont pu s’?chapper. Un policier a ?t? tu? au cours de ces incidents.

2 octobre: r?surgence de l’?pid?mie de chol?ra en Ha?ti

Le 2 octobre, le minist?re de la Sant? publique a annonc? avoir d?tect? plusieurs cas de chol?ra dans le pays. Ces cas ont ?t? identifi?s apr?s plus de 3 ans sans aucun cas de maladie. Le pays avait cru ?liminer d?finitivement cette ?pid?mie. Certains estiment que cette recrudescence a ?t? provoqu?e par la p?nurie de carburant qui a impact? la production d’eau potable dans la r?gion m?tropolitaine.

7 octobre: Ha?ti demande une <> pour lutter contre les gangs

Le 6 octobre, le Conseil des ministres a autoris? le Premier ministre Ariel Henry ? <>. Le 7 octobre, l’ambassadeur d’Ha?ti ? Washington a confirm? que la demande a ?t? soumise par le gouvernement ha?tien aupr?s de la communaut? internationale. La lettre du PM Henry a ?t? adress?e au secr?taire g?n?ral de l’ONU, Antonio Guterres, le 9 octobre.

15 octobre: d?c?s de Mikaben

Le chanteur ha?tien Micha?l Benjamin, aka Mikaben, est d?c?d? sur la sc?ne d’Accor Arena, en France, le samedi 15 octobre 2022, suite ? un arr?t cardiaque, lors d’un concert du groupe musical ha?tien Carimi. Sa mort a provoqu? une onde de choc ? travers le monde. Les Ha?tiens, dans tous les coins de la plan?te, lui ont rendu un vibrant hommage.

17 octobre: d?but d’attaques arm?es contre le village de Noailles

Des bandits arm?s ont fait intrusion dans le village artistique de Noailles, tuant des artistes et br?lant des maisons et des ateliers. Pr?s de 12 maisons ont ?t? br?l?es en moins d’une semaine, mettant plus de 20 familles en situation de sinistr?s. On a compt? plusieurs centaines de d?plac?s et une quinzaine de personnes tu?es.

21 octobre: le Conseil de s?curit? a adopt? une r?solution pour sanctionner les activit?s des gangs arm?s

Le Conseil de s?curit? des Nations Unies a adopt? ? l’unanimit? de ses membres la R?solution 2653. Celle-ci a cr?? un r?gime de sanctions concernant Ha?ti (interdiction de voyager, gel des avoirs et embargo sur les armes) ainsi qu’un comit? et un groupe d’experts pour en assurer l’application. La seule personne figurant en annexe de la r?solution est Jimmy Ch?rizier, alias <>, l’un des chefs de bande les plus influents d’Ha?ti qui dirige une f?d?ration de bandes organis?es connue sous le nom de <>. Il est d?sign? notamment pour avoir <>. Cependant, il a ?t? soulign? que les mesures s’appliqueront ? d’autres personnes et entit?s si elles sont d?sign?es par ledit comit? comme ?tant responsables ou complices d’activit?s faisant peser une menace sur la paix, la s?curit? ou la stabilit? en Ha?ti, ou parce qu’elles ont pris part, directement ou indirectement, ? de telles activit?s. La R?solution 2653 a ?t? ent?rin?e notamment par le Canada, le Royaume-Uni et la Suisse.

21 octobre: fusillade ? Bon-Repos, au moins 8 morts et une dizaine de bless?s

Au moins huit personnes ont ?t? tu?es et une dizaine d’autres bless?es par balle, vendredi 21 octobre, ? Bon-Repos, quartier de la commune de la Croix-des-Bouquets, dans une fusillade effectu?e par des hommes lourdement arm?s, non identifi?s, circulant ? bord d’un v?hicule.

25 octobre: Roberson Alphonse ?chappe ? une tentative d’assassinat

Roberson Alphonse, journaliste du quotidien Le Nouvelliste, de T?l? 20 et de radio Magik 9, a surv?cu ? une tentative d’assassinat ? Delmas 40B alors qu’il ?tait en route pour son ?mission Panel Magik, le mardi 25 octobre 2022. Il a ?t? bless? par balles aux deux bras.

25 octobre: d?c?s de l’animateur Garry Tess

L’animateur d’?mission politique Gary Tess a ?t? retrouv? mort le mardi 25 octobre dernier ? Faucault, une localit? de Laurent, 4 e section communale des Cayes. Son assassinat a ?t? d?nonc? par le minist?re de la Culture et de la Communication, l’UNESCO et plusieurs ambassades de Port-au-Prince.

28 octobre: assassinat d’Eric Jean Baptiste

?ric Jean Baptiste, secr?taire g?n?ral du Rassemblement des d?mocrates nationaux progressistes (RDNP) et ancien candidat ? la pr?sidence d’Ha?ti a ?t? tu? par balle vendredi 28 octobre 2022 dans la soir?e sur la route menant ? son domicile ? Laboule 12. L’attaque s’est produite ? quelques m?tres de l’immeuble Jane Barbancourt aujourd’hui Ch?teau Ternier. ?ric Jean Baptiste avait d?j? ?chapp? ? une tentative d’assassinat le 1er octobre 2018. ? l’?poque, il emmenait ses 3 enfants ? l’?cole lorsque sa voiture avait ?t? la cible de plusieurs projectiles d’origine inconnue au niveau de Carrefour Feuilles.

30 octobre: assassinat du journaliste Romelson Vilsaint

Le journaliste Romelson Vilcin, qui a collabor? avec Jim Studio, Zeny?z TV et la Radio G?n?ration 80, est d?c?d? le dimanche 30 octobre 2022 suite ? des blessures ? la t?te dans la cour du commissariat de Delmas 33 au moment o? des journalistes et un groupe de militants protestaient contre l’arrestation de Robeste Dimanche, journaliste ? radio Z?nith. Son d?c?s a ?t? act? ? l’h?pital Bernard Mevs plus de trois heures apr?s ses blessures. L’Inspection g?n?rale de la PNH a annonc? avoir ouvert une enqu?te afin d’?lucider les circonstances de la mort du travailleur de la presse.

3 novembre: la PNH a investi le terminal de Varreux

Le jeudi 3 novembre, la PNH a annonc? avoir pris le contr?le du terminal de Varreux, contr?l? par les gangs depuis septembre. Quelques jours plus tard, le chef gang Jimmy Ch?rizier a pour sa part indiqu? que l’entr?e du terminal ?tait d?bloqu?e.

4 novembre: sanctions canadiennes et am?ricaines contre Joseph Lambert et Youri Latortue

Le 4 novembre, Affaires mondiales Canada et le Tr?sor am?ricain ont annonc? des sanctions contre le pr?sident du S?nat ha?tien d’alors Joseph Lambert et l’ancien s?nateur Youri Latortue. <>, avait indiqu? Affaires mondiales Canada. <>, avait d?clar? le sous-secr?taire au Tr?sor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson.

7 novembre: le d?partement d’?tat offre des r?compenses pour capturer des chefs de gangs ha?tiens

Le 7 novembre, le D?partement d’Etat am?ricain a promis des r?compenses allant jusqu’? 3 millions de dollars ? tous ceux qui peuvent fournir des informations permettant la capture de trois chefs de gang ha?tiens. Il s’agit de Wilson Joseph, alias Lanm? San Jou, Jermaine Stephenson, alias Gaspiyay, et Vitelhomme Innocent. Ces derniers sont accus?s d’?tre pr?sum?s responsables de l’enl?vement contre ran?on de 16 citoyens am?ricains en Ha?ti en octobre 2021.

8 novembre: le charg? d’affaires am?ricain confirme que des visas ont ?t? r?voqu?s

Les ?tats-Unis, selon leur charg? d’affaires en Ha?ti Eric Stromayer, a r?voqu? le visa de membres de l’?lite politique et ?conomique soup?onn?s d’?tre de connivence avec les gangs arm?s. Le diplomate avait ?voqu? cette d?cision au cours d’une entrevue accord?e ? la matinale de Magik9 le 8 novembre. <>, avait ?crit le diplomate dans une tribune.

12 novembre: reprise de la vente du carburant dans les stations d’essence

Selon une d?cision du minist?re du Commerce et de l’Industrie, la vente du carburant avait repris ? partir de ce samedi 12 novembre dans les stations-service aliment?es. A cette occasion, les embouteillages avaient disparu dans les stations pour r?appara?tre environ deux semaines plus tard.

14 novembre: deux ministres sanctionn?s par les ?tats-Unis quittent le gouvernement

Le ministre de la Justice et de la S?curit? publique, Berto Dorc?, et le ministre de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales, Liszt Quitel, ont quitt? le gouvernement d’Ariel Henry. On ignore si ces deux ministres ont ?t? r?voqu?s ou s’ils ont pr?sent? leur d?mission au Conseil des ministres. Ces deux d?parts interviennent apr?s que les Etats-Unis ont adopt? des sanctions visant des membres de l’?lite politique, ?conomique, et sociale d’Ha?ti, qui sont li?s ? la violence des gangs.

14 novembre: nomination du pr?sident de la Cour de cassation

Le premier ministre Ariel Henry a nomm? le magistrat Jean Joseph Lebrun pr?sident de la Cour de cassation. L’arr?t? nommant le pr?sident de la plus haute juridiction du pays a ?t? publi? dans le journal officiel Le Moniteur, dans un num?ro sp?cial, le vendredi 11 novembre 2022.

19 novembre: le Canada annonce des sanctions contre d’anciens parlementaires

Le 19 novembre 2022, le Canada a annonc? des sanctions visant l’ancien pr?sident de la Chambre des d?put?s, Gary Bodeau, l’ancien s?nateur du Sud Herv? Fourcand, et l’actuel s?nateur du Centre Rony C?lestin. <>, a fait savoir Affaires mondiales au sujet des concern?s.

20 novembre: un ancien pr?sident, deux anciens Premiers ministres sanctionn?s par le Canada

Participant au Sommet de la francophonie, le Premier ministre du Canada Justin Trudeau a annonc?, le 20 novembre, qu’un ancien pr?sident ha?tien et deux anciens Premiers ministres ha?tiens allaient ?tre sanctionn?s. Quelques minutes apr?s l’annonce, les m?dias canadiens ont annonc? que l’ancien Michel Martelly, les anciens Premier ministres Laurent Lamothe et Jean Henry C?ant ?taient concern?s par ces mesures. Le 25 novembre, les ?tats-Unis, par la voix du sous-secr?taire am?ricain pour l’h?misph?re occidental Brian Nichols, ont indiqu? supporter les sanctions canadiennes. <>, avait d?clar? Nichols.

25 novembre: assassinat du commissaire Harrington Rigaud

Le commissaire divisionnaire Rigaud Harrington, directeur de l’Acad?mie nationale de police, a ?t? assassin? dans l’apr?s-midi du 25 novembre, non loin de l’institution sise ? route de Fr?res, P?tion-ville. Le haut cadre de la police nationale a re?u une balle ? la t?te, selon ce qu’a confirm? pour Le Nouvelliste le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers.

29 novembre: massacre de Cabaret

La localit? de Source-Matelas, commune de Cabaret, a ?t? la cible d’une attaque de bandits arm?s dans la soir?e du 29 novembre 2022. Selon l’agent ex?cutif int?rimaire de la commune, Joseph Jeanson Guillaume, des malfrats ont fait intrusion dans la zone, tuant des habitants et incendiant plusieurs maisons. Le bilan provisoire de 12 morts a ?t? revu ? la hausse par le RNDDH qui, lui, fait ?tat de plus d’une vingtaine de morts.

2 d?cembre: Herv? Fourcand et Rony C?lestin sanctionn?s par les ?tats-Unis

Le 2 d?cembre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du D?partement am?ricain du Tr?sor a annonc? des sanctions contre Rony C?lestin et Herv? Fourcand. <>, peut-on lire dans le communiqu? du Tr?sor am?ricain, publi? le vendredi 2 d?cembre.

5 d?cembre: le Canada sanctionne des hommes d’affaires

Le 5 d?cembre, apr?s avoir cibl? des ?l?ments de la classe politique, le Canada a cibl? des hommes d’affaires. Selon un communiqu? de Affaires mondiales Canada, trois membres tr?s en vue de l’?lite ?conomique en Ha?ti ont ?t? vis?s. Il s’agit de Gilbert Bigio, Reynol Deeb et Sherif Abdallah. Il leur a ?t? impos? une interdiction de transactions, ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu’ils peuvent d?tenir au Canada. <>, a indiqu? Affaires mondiales ? propos de ces hommes d’affaires.

5 d?cembre: l’administration Biden ?tend le TPS ? 100 000 Ha?tiens

Le lundi 5 d?cembre, l’administration Biden a accord? ? plus de 100 000 Ha?tiens vivant aux ?tats-Unis la possibilit? de demander un permis de travail et une protection contre l’expulsion vers leur pays d’origine. Il s’agit d’une extension du Statut de protection temporaire mieux connu sous le nom de TPS.

9 d?cembre: Romel Bell et Rony Celestin sanctionn?s par les ?tats-Unis pour corruption consid?rable

Le 9 d?cembre, ? l’occasion de la Journ?e internationale de lutte contre la corruption, le D?partement d’?tat des ?tats-Unis a annonc? des mesures adopt?es contre Romel Bell, ancien directeur g?n?ral de l’Administration g?n?rale des douanes, et Rony C?lestin, s?nateur du Centre. Selon le communiqu? du D?partement d’Etat, ces mesures ont ?t? prises dans le souci de promouvoir la reddition de comptes en mati?re de corruption et de violation des droits de l’homme dans le monde. Bell et C?lestin sont accus?s d’avoir commis des actes de corruption consid?rables.

20 d?cembre: deux anciens ministres sanctionn?s par le Canada

Le 20 d?cembre, le Canada a annonc? des sanctions contre l’ancien ministre de la Justice Berto Dorc? et l’ancien ministre de l’Int?rieur Liszt Quitel. Ils sont accus?s par le Canada de supporter l’action des gangs arm?s et de se livrer ? des actes de corruption. << <>, peut-on lire dans le communiqu? publi? par Affaires mondiales Canada.

21 d?cembre: Ariel Henry obtient un nouvel accord politique

Ariel Henry a sign? un nouvel accord politique avec des partis politiques, des organisations de la soci?t? civile et des membres du secteur priv?. Cet accord pr?voit notamment l’?tablissement d’un Haut conseil de la transition (HCT) et d’un Organe de contr?le de l’action gouvernementale (OCAG). Le document intitul? <> a ?t? adopt? 21 d?cembre ? l’h?tel Karibe convention center.