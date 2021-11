L’essence de nos problemes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis la treve annoncee par les gangs du G9 et la reouverture de Varreux, plus de six millions de gallons de carburants (gazoline, diesel et kerosene) ont ete sortis des terminaux de stockage des produits petroliers.







Les camions-citernes, dans des allees venues ininterrompues, remplissent les reservoirs des gros et petits clients depuis la reprise des activites. L’essence est de retour, meme si la vie, elle, prend son temps pour revenir a la normale.







Mardi, le premier ministre Ariel Henry a rendu visite au haut etat-major de la Police nationale d’Haiti et s’est fendu d’un hommage au travail des policiers et policieres. Cette visite etait necessaire apres la deconvenue du 17 octobre et a deux jours de la commemoration de la bataille de Vertieres, le 18 novembre.







Retablir la confiance entre autorites civiles et gens d’armes est une necessite en Haiti. Les forces armees legitimes, la PNH et les FADH, ont fait de leur mieux ces derniers jours. Il faut le dire et les feliciter. Cela fait longtemps que dans le palmares des forces de securite il n’y avait eu autant d’arrestations, d’affrontements et d’interventions reussies.







Le premier ministre a fait des promesses comme tous ses predecesseurs mais il aurait mieux fait d’ajuster les prix des produits petroliers et d’annoncer un plan de cent, deux cents, ou de plusieurs centaines de millions de dollars pour la PNH sur les 24 mois a venir.

La PNH a besoin de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, d’equipements et de formation. Il en est de meme pour les FADH. Tant que le corps existe, il faut lui donner les moyens de sa mission.







Malheureusement, Ariel Henry hesite encore.

On ignore jusqu’a quand l’Etat fournira l’essence s’il continue a la subventionner a perte. On ne sait pas a quel point il y a risque de debandade generale au sein de nos forces de securite, tant il n’y a aucune prise en consideration de leurs besoins reels. On ne sait pas ce que fera le pays lors de la prochaine crise aigue.

Le premier ministre Ariel Henry cherche a monter un nouveau gouvernement en laissant au soleil les crises. C’est son choix. Le vrai defi est de retrouver la confiance de la population et de donner a Haiti le gout de croire a Haiti.

L’essence de nos problemes ce ne sont pas ces stations-services qui se sont multipliees, comme pour caricaturer les penuries a repetition de produits petroliers et nous rappeler, s’il en etait besoin, combien la question de l’energie, de sa gestion optimale, est cruciale, ni l’insecurite, ni la vie chere, ni aucun des autres problemes qui rendent le quotidien insupportable. L’essence de nos problemes reside dans la perte de confiance en l’avenir. C’est a comment guerir ce mal que le premier ministre et tous ceux qui aspirent a nous diriger doivent s’atteler de toute urgence.