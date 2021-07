Du 24 au 26 juin, le ministère de la Santé publique et de la Population affirme avoir enregistré officiellement 21 morts et 317 nouveaux cas de Covid-19. Face à la propagation de la Covid-19 dans le pays, le gouvernement a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire de 15 jours supplémentaires à partir du mercredi 30 juin. La question sanitaire et « l’attaque terroriste à Delmas 32 » dans la soirée du mardi 29 juin étaient au centre du Conseil des ministres ce mercredi 30 juin, révè…