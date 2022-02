L’Etat ha?tien et ses fonctionnaires absent?istes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au cours d’une tourn?e dans le Sud en ce d?but de semaine, le ministre de la Sant? publique et de la Population, le Dr Alex Larsen, a soulev? un obstacle li? au bon fonctionnement des h?pitaux : l’absent?isme. Des m?decins qui continuent de percevoir leur salaire alors qu’ils sont ? l’?tranger ou ne se pr?sentent plus ? leur poste depuis plusieurs mois, voire des ann?es. Les raisons sont multiples : cong?-maladie ; voyage d’?tude, abandon de poste ou absence non remarqu?e…

Le ministre Larsen a confi? avoir discut? de la situation avec son coll?gue du minist?re de l’Economie et des Finances pour cesser les virements bancaires automatiques en ?mettant en lieu et place des ch?ques. On se rappelle les fameux ch?ques zombis. Certains ont leurs formules pour contourner les m?andres de l’administration publique. Le probl?me d’absent?isme parait pourtant simple ? r?soudre. Les chefs de personnel, les directeurs des h?pitaux ou encore les administrateurs des institutions connaissent les absent?istes. Qu’est-ce qui emp?che leur r?vocation ? Pourquoi s’accaparer d’une part du budget d’une institution sans fournir le moindre travail ?

Il n’y a pas que les h?pitaux qui font face ? ce probl?me. L’absent?isme gangr?ne l’administration publique. On en parle peu alors que ce fl?au a des r?percussions sur la performance de toute la fonction publique. Des gens pay?s pour travailler mais absents de leur lieu de travail. Dans certaines institutions, les absent?istes nomm?s et pay?s par l’Etat sont plus nombreux que ceux qui sont toujours pr?sents ? leur poste — souvent de jeunes cadres dipl?m?s et qualifi?s mais non pay?s, faute de budget. Il y a ceux aussi qui sont constamment ? leur poste mais ne sont jamais sollicit?s pour faire quoi que ce soit. Eux, ils sont pay?s. Mettre de l’ordre dans l’administration publique s’av?re une vraie n?cessit?, mais quel int?r?t ? le faire si la situation arrange les d?cideurs ?

On parle de r?forme de l’Etat ha?tien depuis plusieurs ann?es. Les forums se suivent et se ressemblent sans jamais aboutir ? des r?sultats concrets. Les conclusions et recommandations des ?tudes dorment dans les tiroirs. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.