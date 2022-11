L’Etat ha?tien n’a jamais port? assistance aux migrants ha?tiens en difficult? en R?publique dominicaine, selon Colette Lespinasse

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<> indique Lespinasse en pr?cisant que la situation de ces derniers jours n’est qu’un renforcement ou une intensification du ph?nom?ne. <>, d?nonce-t-elle. Et pour elle, il s’agit aussi d’une m?chancet? de la part des Dominicains envers les Ha?tiens car ils s’adonnent depuis longtemps ? cette pratique et cela n’a jamais apport? une solution.

Pour Lespinasse, l’inaction des autorit?s ha?tiennes face aux mauvais traitements du pays voisin contre les Ha?tiens repr?sente une constante. Et pour elle, cela concerne tout aussi bien l’inaction des autorit?s face aux difficult?s auxquelles font face les Ha?tiens au niveau interne. <>, d?nonce Colette Lespinasse en prenant en exemple les milliers de d?plac?s internes ? cause des conflits arm?s.

L’ancienne coordonnatrice du Groupe d’appui aux rapatri?s et aux r?fugi?s (GARR) critique le manque d’actions des autorit?s ha?tiennes devant le rapatriement massif et brutal des Ha?tiens en terre voisine. Du point de vue diplomatique et consulaire, d?zingue Colette Lespinasse, le gouvernement d’Ha?ti n’a rien fait. Au fait, la militante des droits humains consid?re la note publi?e par le minist?re des Affaires ?trang?res d’Ha?ti dans laquelle il condamne <> de la R?publique dominicaine. contre les ressortissants ha?tiens comme une note ?vasive.

