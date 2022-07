The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publié le 2022-07-06 | lenouvelliste.com

Pour marquer le premier anniversaire de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se ce 7 juillet 2022, le minist?re de la Culture et de la Communication annonce que l’Etat ha?tien offre un mausol?e au pr?sident Jovenel Mo?se. Le gouvernement organise aussi une c?r?monie dans les Jardins du Mus?e du Panth?on national ha?tien (MUPANAH)en m?moire du pr?sident Jovenel Mo?se. Jusqu’au 15 juillet, un m?morial a ?t? aussi install? au Bureau national d’Ethnologie en m?moire du feu chef de l’Etat.

