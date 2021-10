L’Etat paie 21 millions de dollars pour une nouvelle cargaison de gazoline

Le gouvernement a effectue ce mercredi 13 octobre, un paiement de plus de 21 millions de dollars americains pour 200 000 barils de gazoline a un moment ou les cuves sont proches de l’assechement, a appris Le Nouvelliste, mercredi 13 octobre 2022.

<>, a poursuivi cette source a un moment ou le marche peine a sortir d’un de ses plus longs cycles de perturbation.

Des stations d’essence alternent entre les jours d’ouverture. D’autres ont tout simplement arrete leurs operations a cause du vol de plus en plus systematique de camions et de cargaison de carburant par des bandits armes. <>, s’est inquiete le proprietaire d’une station d’essence interroge par le journal.