Lettre de Jerry Tardieu au ministre de l’Interieur en reference au dossier de la Place St-Pierre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Petion-ville, le 25 avril 2022

M. Litz Quitel

Ministre de l’interieur

En ses bureaux

Monsieur le Ministre,

Je vous presente mes compliments et m’empresse de denoncer aux offices de votre ministere un dossier etablissant que certainsagents qui occupent ad interim les bureaux de la mairie de Petion-ville sont en train d’exposer a une transaction commerciale douteuse la mythique Place Saint-Pierre qui a toujours occupe une belle place dans le coeur et dans l’histoire des haitien(ne)s.

En effet, Il a ete porte a notre urgente attention qu’un pretendu contrat aurait ete signe pour octroyer a une firme privee le droit d’interdire au peuple l’acces a cette place publique – veritable joyau patrimonial – qu’elle entend transformer en un <>. A l’heure ou l’insecurite fait rage, ou les entrees nord et sud du pays sont des NO MAN’S LAND livres aux bandits, nous poussons l’absurde a vouloir amenager des parcs de loisirs dans une capitale qui devient tous les jours un vaste mouroir et un cimetiere a ciel ouvert.

D’evidence ceux et celles qui agissent en l’espece n’ont pas qualite pour le faire. Aussi par la presente, nous vous demandons de bien vouloir preciser pour la population si ces agents interimaires agissent en votre nom comme titulaire du Ministere de l’interieur et des collectivites territoriales (MICT) ou si vous vous reconnaissez a travers cet acte de forfaiture de telle maniere que votre reponse puisse nous servir a prendre telledisposition qu’il appartiendra.

Cette operation mercantile scandaleuse a deja reveille les consciences endormies. De l’est a l’ouest de la commune, vent debout, les citoyens de toutes couches sociales entendent refuser l’inacceptable et contrarier cette derive. La tentative d’aneantissement de la Place Saint-Pierre est une attaque contre le droit inalienable de la population (notamment les plus pauvres) a disposer d’espaces publics pour des promenades en famille, des fetes culturelles ou une simple pause pour echapper, l’espace d’un moment, aux affres de leur misere quotidienne.

Quels seront les prochains patrimoines a brader au plus offrant ?La place d’armes des Gonaives ? La Place Notre dame du Cap Haitien ? La place Philippe Guerrier de Saint-Marc ? La Place Toussaint Louverture de Jacmel ? Il est grand temps de retablir l’ordre en Haiti. La vigilance patriotique est de mise face aux fossoyeurs de la patrie qui aujourd’hui, n’hesitent meme plus, a depecer le sol sacre arrose du sang de nos ancetres contre espece sonnante et trebuchante.

Sans autre pour aujourd’hui

Jerry Tardieu

Ex-Depute de Petion-ville