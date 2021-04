Adresse au Président de la République Monsieur le Président, Mon propos aujourd’hui n’est pas de contester le terme de votre mandat, bien qu’il le soit par les constitutionnalistes les plus éminents. Je souhaite plutôt vous interpeller, non sur la légalité de votre pouvoir, mais sur sa légitimité. Celle-ci, selon Chateaubriand, découle d’au moins l’une des trois conditions suivantes : la gloire (Ex: Napoléon sur les champs de bataille); le consensus populaire (Ex: D…