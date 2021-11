L’evolution des transferts de la diaspora haitienne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les catastrophes naturelles et les crises politiques recurrentes qui se sont succede periodiquement dans le pays de 1991 a 2020 ont pour consequence majeure le renforcement de la dependance d’Haiti par rapport aux transferts d’argent de la diaspora. Chaque fois qu’il y a une catastrophes naturelle ou une crise socio-politique dans le pays, cela provoque generalement une augmentation tres marquee des transferts d’argent de la diaspora vers leurs familles en Haiti. C’est le constat fait par l’economiste Etzer Emile a travers son rendez-vous hebdomadaire de la Radio Television Caraibes (Chaine 22) intitule <> du dimanche 7 novembre 2021.

En 36 minutes, effet, l’economiste s’est evertue a montrer a quel niveau les transferts ont augmente au cours des 30 dernieres et surtout a quel moment les augmentations ont ete les plus importantes. Il a en outre indique les montants des transferts venus de differents pays etrangers, le niveau moyen de transfert envoye par les immigrants haitiens et aussi les montants des transferts d’Haiti vers d’autres pays, pour annee fiscale 2019-2020.

Parlant de l’evolution des transferts vers Haiti au cours des trois dernieres decennies, le presentateur affirme qu’avant le coup d’Etat de 1991 contre le president Jean Bertrand Aristide, le niveau des transferts de la diaspora vers Haiti n’atteignait pas encore 50 millions de dollars americains. Apres le coup d’Etat suivi de l’embargo impose a Haiti et ses corollaires de violence, hausse demesuree du cout de la vie, etc., cette conjoncture allait sensibiliser la diaspora a la necessite d’augmenter les transferts vers Haiti pour permettre aux familles de pouvoir faire face aux problemes du moment.

Ainsi de 1991 a 1994, les transferts sont passes de – 50 millions a 100 millions de dollars. De 1994 a 1998, ils sont passes a 327 millions de dollars. En 2011 apres le seisme, le montant des transferts a atteint 1.5 milliard de dollars. En 2012, il atteint 2.29 milliards de dollars, soit environ 46 fois plus qu’en 1991. A ce rythme-la, il y a lieu de dire que les transferts de la diaspora deviennent plus prometteurs que l’economie du pays qui stagne ou se retracte au fil des annees.

Ce faisant, les transferts deviennent tellement indispensables a Haiti que le pays est classe parmi les cinq pays qui dependent essentiellement du transfert de la diaspora, aux cotes du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Tonga, du Nepal, explique le presentateur. Environ, la moitie des familles haitiennes vivent essentiellement du transfert de la diaspora dans un pays ou l’offre d’emploi est reduite a sa plus simple expression.

Malheureusement la plus grande partie de cet argent de la diaspora retourne a l’etranger puisque la faible capacite de production du pays ne compense pas assez les besoins de consommation des Haitiens. Selon les chiffres emanant des statistiques locales, 65% des produits de consommation en Haiti viennent de l’etranger. Les importations d’Haiti sont evaluees a plus de 4 milliards de dollars l’an, alors les exportations stagnent a moins d’un milliard. Ce sont en grande majorite, les transferts qui financent l’importation haitienne. Ainsi, il devient difficile de voir l’impact reel des transferts sur l’economie, l’emploi et les conditions de vie.

D’ou l’urgente necessite pour le pays de produire plus et d’oeuvrer pour la stabilite. Car, selon Etzer Emile, compte tenu des revenus des Haitiens de la diaspora evaluee entre 50 et 60 milliards de dollars. Les transferts envoyes en Haiti comptent seulement entre 5 et 10% de leur revenu. Si le pays avait la stabilite qu’il faut, la diaspora pourrait investir de facon plus durable dans le pays.

Des chiffres emanant de la banque centrale sur les transferts recus par les Haitiens d’octobre 2019 a juin 2020 montrent que le montant total de transferts recus au cours de cette periode est de 2.6 milliards de dollars. Le nombre total des transferts envoyes est de 17 millions avec un montant moyen de transfert recu par personne de 158 dollars. Les mois ou le montant des transferts etait le plus eleve sont les mois de mai, juin, juillet et aout soit respectivement 300.2 millions dollars ; 303.2 millions dollars ; 305.2 millions de dollars et 301 millions de dollars.

Les pays qui ont envoye le plus d’argent en Haiti pour la periode susmentionnee sont : les Etats-Unis qui ont envoye 76% des transferts ; Le Chili 5% ; le Canada 3,4% ; la France 3,1% ; la Republique dominicaine 2,7% ; le Bresil 2,2%.

Haiti ne fait pas que recevoir des transferts. Des Haitiens envoient de l’argent a leurs familles residant en terre etrangere. Les pays qui beneficient des transferts haitiens sont les Etats-Unis d’Amerique (47,3%), la Republique dominicaine (27,3%), Asie (5%) ; Canada (4%) ; Bresil (4%) ; Autres Amerique du Sud (3%) ; Amerique centrale (3%) ; France (2%) ; Chili (1%).

Cyprien L. Gary