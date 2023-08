L’ex Consul James Jacques dénonce Gregory Toussaint qui a “humilié et assassiné une nouvelle fois” Jean-Jacques Dessalines

​

“Le pasteur Gregory Toussaint a blasphémé, profané, assassiné une nouvelle fois Jean-Jacques Dessalines et a trafiqué l’histoire d’Haïti”, fustige l’ancien Consul général d’Haïti à Santiago, James Jacques.

L’ancien Consul général d’Haïti à Santiago, James Jacques, est monté au créneau pour fustiger les déclarations du pasteur Gregory Toussaint sur la cérémonie du Bois-Caïman et le père de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. Le diplomate estime que M. Toussaint a humilié, profané le nom de l’empereur, tout en trafiquant l’histoire d’Haïti.

“Je pense qu’il [Gregory Toussaint, par rapport à ses activités, est en train de profaner l’empereur; ce monsieur a blasphémé, humilié, trahi et a assassiné à nouveau notre empereur, le père de la nation haïtienne lorsqu’il déclare que celui-ci n’est rien mais que Toussaint Louverture représente tout”, déplore l’ex Consul lors d’une entrevue accordée à Juno7 ce vendredi 4 août 2023.

Le diplomate concède qu’il n’a rien contre Tousssaint Louverture et que celui-ci a tout son respect. D’ailleurs, certains historiens le considèrent comme le Précurseur de l’indépendance d’Haïti, rappelle-t-il. Mais, il souligne que Jean-Jacques Dessalines reste et demeure l’un des plus grands leaders du monde libre jusqu’à aujourd’hui. “Dessalines a lutté pour l’indépendance avec tout ce qu’il possédait, ce en quoi il croyait, son leadership jusqu’à l’indépendance. Dessalines n’était pas un anti-blanc, comme le disent ses détracteurs […],a-t-il argumenté.

S’agissant de la cérémonie du Bois-Caïman, M. Jacques soutient que le pasteur Tousssaint est en train de trafiquer l’histoire d’Haïti. “Nous lisons et avons vérifié : la cérémonie du Bois-Caïman a bel et bien eu lieu; c’est un fait historique. Cette cérémonie a été organisée selon les pratiques africaines qui s’organisent depuis toujours autour du vaudou. Nous n’aurions aucun problème s’il avait dit qu’il s’agissait d’une séance de prière mais il a trafiqué la date, parce que vous ne lirez nulle part que celle-ci avait eu lieu en 1761. C’était le 14 août 1791, et c’est à partir de là qu’a débuté la révolte jusqu’en 1804”, a-t-il précisé.

James Jacques s’est par ailleurs questionné sur les véritables motivations du pasteur Gregory Toussaint. “Je ne connais pas le véritable projet de M. Toussaint. Est-il en train de continuer la lutte des colons, des impérialistes, dans ce contexte actuel ? Nous respectons les croyances d’autrui. Mais tu ne peux pas répéter ce genre de choses publiquement, devant des haïtiens, déjà mal éduqués, pour la plupart”, a-t-il dit.

Dénonçant une fois de plus les propos du pasteur, James Jacques appelle celui-ci à faire marche arrière sur ses déclarations. L’ancien Consul invite également le gouvernement haïtien, tout comme la Société haïtienne d’histoire, de Géographie et Géologie, à dénoncer publiquement les agissements du pasteur titulaire du Tabernacle de Gloire à Miami.

