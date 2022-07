L’ex-pr?sident Jocelerme Privert s’insurge contre la banalisation de la vie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ex-pr?sident provisoire Jocelerme Privert, dans un message post? sur Twitter, mercredi 13 juillet 2022, s’est insurg? contre la banalisation de la vie ? un moment o? les accrochages entre gangs du G-9 et de G-Pep ont fait plusieurs dizaines de morts dont des membres de la population civile et que l’extension de l’emprise des gangs au niveau de toute la m?tropolitaine de Port-au-Prince se pr?cise.

