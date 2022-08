L’ex-s?nateur Yvon Buisereth et son chauffeur tu?s et brul?s ? Laboule 12

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce double assassinats, ? Laboule 12 et cette d?monstration de force de Ti Makak intervient ? moment o? la police a intensifi? sa traque du gang des 400 Mawozo ? Croix-des-Bouquets et de celui de Canaan.

Le pr?sident de ce qu’il reste du S?nat, Joseph Lambert, a ?voqu? un assassinat r?voltant et l’urgence qu’un terme soit mis ? ces actes. <>, a tweet? en milieu de soir?e de le pr?sident du s?nat, Joseph Lambert, samedi 6 ao?t 2022. <>, a ajout? Joseph Lambert qui pr?sente ses sympathies ? la famille et aux amis de l’ex-s?nateur Buissereth, actuel DG de l’EPPLS.

<>, ont indiqu? des sources peu avant le partage, en d?but de soir?e, d’une vid?o montrant deux corps calcin?s dans une Toyato Land Cruiser encore fumant. En fond de la voix off, on pouvait entendre des rafales d’armes automatiques.

Yvon Buissereth, ex-s?nateur du Sud et actuel directeur de l’entreprise publique pour la promotion des logements sociaux (EPPLS) et son chauffeur ont ?t? tu?s, ? Laboule 12 o? le chef de gang d?nomm? Ti Makak faisait parler la poudre pendant de longues heures dans l’apr?s-midi du samedi 6 ao?t 2022.

