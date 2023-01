L’existence du Haut Conseil de la Transition (HTC) officialis?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement a publi?, dans un num?ro sp?cial dat? du 17 janvier 2023, l’arr?t? relatif au Haut conseil de la transition (HCT). Cette structure, pr?vue dans l’accord du 21 d?cembre, est compos?e de 3 membres d?sign?s par le secteur ?conomique, le secteur social et le secteur politique. Le Haut Conseil de la Transition est form? de Laurent Saint-Cyr, Calixte Fleuridor, et Mirlande Manigat.

