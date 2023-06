L’Expert indépendant William O’Neil dresse un tableau sombre de la situation d’Haïti et plaide pour le déploiement d’une force internationale

​

​

L’Expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti, William O’Neill, dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays et plaide pour le déploiement d’une force internationale spécialisée.

Après dix jours passés en Haïti, l’Expert indépendant des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti, William O’Neill, a donné le mercredi 28 juin une conférence de presse au cours de laquelle il a partagé ses constats sur la situation d’Haïti, où prévaut une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent.

De retour en Haïti après y avoir travaillé dans les années 1990, notamment au sein de la Mission civile internationale des Nations Unies en Haïti (MICIVIH), William O’Neill révèle avoir malheureusement retrouvé un pays meurtri par la violence, la misère, la peur et la souffrance. “La situation des droits humains est dramatique, tous les droits y sont bafoués. Les gangs continuent de faire régner la terreur, en particulier dans plus de la moitié de la capitale Port-au-Prince, devenue une zone de non-droit. Les femmes et les jeunes filles continuent d’être violées par les gangs, souvent collectivement, pour asseoir leur contrôle sur la population”, déplore-t-il.

Aussi, pour William O’Neill, les autorités haïtiennes font face à d’immenses défis, mais il estime que la situation n’est pas irréversible. “Beaucoup peut être fait pour pallier les défis structurels et conjoncturels ayant mené à la crise actuelle. Et ceci, rapidement, et avec peu de moyens. L’Etat a un rôle fondamental à jouer en ce sens, en tant que garant des droits humains de la population”, a-t-il fait savoir.

L’Expert indépendant a également souligné la nécessité pour que la solution à la crise soit haïtienne en priorité. “Elle doit passer par la mise en place de systèmes de performance et de surveillance pour veiller à la responsabilité et à l’intégrité de tous les acteurs, à chaque niveau de la chaîne hiérarchique. L’ampleur de la crise est telle que le soutien adapté et coordonné de la communauté internationale sera fondamental pour accompagner la transition vers une meilleure gouvernance”, a-t-il déclaré.

Haïti a besoin de l’intervention d’une force internationale

Pour rétablir la sécurité en Haïti et permettre la libre circulation des gens et biens, William O’Neill croit que le déploiement d’une force internationale spécialisée aux côtés de la Police Nationale d’Haiti (PNH) s’avère indispensable. Il recommande entre autres mesures que l’embargo sur les armes principalement en provenance des Etats-Unis, établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit appliqué immédiatement, afin de limiter la violence des gangs.

Selon M. O’Neill, une force internationale spécialisée doit être coordonnée en étroite collaboration avec la police, afin de permettre de renforcer ses capacités sur le long-terme, avec toutes les garanties de diligence en matière de droits humains. “Des transferts de technologies et de connaissances ciblées seront essentiels, notamment dans le domaine du renseignement et de la lutte contre la violence urbaine”, a-t-il indiqué.

La situation carcérale en Haïti est déplorable

M. O’Neill qui dit avoir visité le Pénitencier National et la prison du Cap-Haitien dit avoir été témoin de conditions de détention inhumaines. Il révèle que 219 détenus sont décédés en détention en 2022, principalement à cause de la malnutrition ou par manque d’accès aux médicaments, selon ses dires. En outre, plus de 83% des personnes incarcérées sont encore en détention préventive prolongée, sans avoir eu accès à un juge ou à un avocat, certains depuis plus d’une décennie, y compris des mineurs, selon ses déclarations.

“Les détenus sont entassés dans des cellules exigües, sous une chaleur étouffante, parfois sans accès à l’eau, aux sanitaires, avec une alimentation insuffisante. Ils survivent dans une odeur suffocante provoquée par des monticules de déchets dans la capitale, contribuant à la propagation de maladies telles que la tuberculose et le choléra”, a-t-il constaté.

Face à cette situation, l’Expert indépendant demande aux autorités de redoubler d’effort pour permettre aux détenus de vivre dans la dignité, ceci inclut l’accès immédiat et constant aux besoins élémentaires. “J’appelle les autorités à s’engager à augmenter de manière significative le nombre de dossiers traités pour les personnes en détention provisoire”, a-t-il dit.

“Bwa Kale” est un symptôme de la faillite du système judiciaire haïtien

Pour l’Expert indépendant de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Haïti, le mouvement “Bwa Kale” est aussi un symptôme de la faillite du système judiciaire. M. O’Neill rappelle que l’histoire a montré que la justice populaire et ses nombreuses dérives n’avaient jamais permis de résoudre la violence. “Néanmoins, le public peut aider la police en lui fournissant des informations sur l’origine et la nature de la violence dans leur quartier”, a-t-il souhaité.

Pas moins de 204 présumés membres et proches de gangs ont été exécutés en Haïti du 24 avril au 24 juin 2023, selon les données publiées par le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH).

Des signes encourageants pouvant contribuer au changement

En dépit du tableau sombre qu’il a dressé, l’Expert indépendant soutient qu’il a trouvé des signes prometteurs pouvant contribuer au changement. M. O’Neill a évoqué notamment les efforts de la Police Nationale d’Haïti, malgré ses faibles moyens et certains membres de l’appareil judiciaire. “J’ai été impressionné par les résultats obtenus par un Directeur Départemental de la PNH pour endiguer l’insécurité dans le département du Nord. J’ai noté les avancées rapides déjà obtenues par le nouveau Commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui a suivi de près de nombreux dossiers et qui s’est engagé personnellement à rendre des comptes périodiquement sur les progrès réalisés “, a-t-il déclaré.

M. O’Neill a également salué les progrès accomplis par l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) pour poursuivre des présumés auteurs de corruption. Il s’est aussi dit admiratif devant le courage de juges, tels que le juge Jean Wilner Morin, qui a récemment survécu à une tentative d’assassinat pour son travail, qui continuent à prôner haut et fort leur engagement en faveur de l’intégrité du service public et contre la corruption. “Mon admiration va enfin à la société civile, pour son courage et sa détermination”, a-t-il ajouté.

En savoir plus:

Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce jeudi 29 juin 2023.