L’explication de la Digicel sur l’augmentation des prix de ses services

L’ajustement des prix des services, les projets techniques et de d?veloppement ? court et moyen termes de la compagnie et les contraintes li?es au fonctionnement de la Digicel sont les trois points qui ont fait l’objet de la conf?rence de presse tenue par le directeur g?n?ral de la compagnie Digicel, Jean Philippe Brun. L’id?e ?tait d’informer le grand public et les clients en particulier sur la situation de la compagnie.

<>, a expliqu? M. Brun. Et, a-t-il poursuivi, le prix de ce produit a plus que doubl?, passant ainsi de 169 ? 353 gourdes. Donc, il est imp?ratif que les prix des diff?rents plans soient revus ? la hausse. Selon le directeur g?n?ral, s’il est vrai qu’on paie beaucoup plus pour activer un plan, il n’est pas aussi vrai pour la facturation des minutes et des donn?es internet, laquelle restera plus ou moins stable, car pour le plan pay?, soutient le responsable, les clients auront droit ? plus de minutes et plus de donn?es.

Le directeur g?n?ral a aussi index? le climat de l’ins?curit? qui emp?che l’institution de fournir un service de qualit? sans arr?t. Il devient de plus en plus difficile, a affirm? Jean Philippe Brun, d’atteindre certains sites, notamment ceux dans la partie m?ridionale du pays. <>, a-t-il pr?cis?, ajoutant que cette situation cause des d?rives ?normes, dont le congestionnement de certaines infrastructures et des coupures ? r?p?tition.

Il faut, ? cet effet, tout un appareillage bien huil? pour fournir un service de top niveau ? la client?le. Au niveau des compagnies de t?l?phonie, les coupures sont fr?quentes. M. Brun parle d’au moins trois coupures par jour. Dans ce cas, si les techniciens ne peuvent pas intervenir, a-t-il argu?, il est normal que le service soit de mauvaise qualit?.

Dans l’optique de rem?dier ? la situation, l’ancien de la Comcel soutient que son ?quipe est d?di?e enti?rement ? cette t?che. Un pan d’intensification et d’augmentation de capacit?, a-t-il promis, sera op?rationnel au niveau du centre-ville d?s la semaine prochaine. A c?t? de ces travaux, M. Brun annonce ?galement la troisi?me phase de modernisation de la compagnie au niveau technologique du r?seau LTE pr?vue pour le mois de mars dans toute la partie Nord du pays apr?s la ville des Gona?ves.

Ce projet dont un d?lai de 12 ? 18 sera accord? au technicien pour sa mise en oeuvre, a ?t?, ? maintes reprises, report? ? cause de l’environnement s?curitaire du pays. Il devrait permettre ? la Digicel de compl?ter la mise ? niveau du syst?me 4G LTE dans le pays. Parall?lement, la compagnie projette de lancer d’autres chantiers d’ici au prochain trimestre. Sans fournir trop d’explications ? l’assistance, M. Brun parle de la cr?ation prochaine de 200 emplois additionnels par l’institution qu’il a le privil?ge de diriger.