L’exploitation du barrage de Marion est dans l’attente la plus totale

A Marion, plus de bruits de moteurs. Plus de va-et-vient. C’est le calme plat. Les trois institutions responsables de l’exploitation de l’infrastructure ne prennent pas encore place. Dans cet espace, aucune activite n’est en cours d’execution. On n’y apercoit que quelques militaires et quelques animaux, tels bovins et caprins. Le ministere de l’Agriculture a du mal a mettre en oeuvre son plan d’exploitation. Rien n’est annonce pour l’Electricite d’Haiti. La construction d’une station de filtration annoncee par la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA), pour le mois de septembre, reste encore au stade de projet, au stade de promesse.

Erige a Grande-Savane, section communale de Grand-Bassin, le barrage hydroelectrique devrait etre utilise pour l’irrigation de 10 000 hectares de terre, la disponibilite de l’eau potable pour les communes des Perches, de Terrier-Rouge et de Grand-Bassin, la production d’electricite, l’aquaculture et la protection de la population en aval de ce cours d’eau contre l’inondation. La mort du president arrive comme un coup de massue pour ces populations qui n’attendaient que l’effectivite de ces projets dans un avenir pourtant proche.

Inauguree le 1er mai 2021, cette infrastructure n’est encore exploitee qu’a une infime proportion. L’eau du reservoir est liberee une ou deux fois par semaine afin d’irriguer certaines parcelles de Charlopin, de Malfety et de Coicou. Mis a part cela, le barrage protege la population en aval contre l’inondation et sa production agricole qui, souvent, est emportee par les eaux en crue.

La population demande beaucoup plus. Jean Augustin est un habitant de Grand-Bassin. Ce pere de famille souhaite l’exploitation du barrage dans toute son integralite. Il attend surtout l’eau potable promise par l’ancien chef de l’Etat. Il y a, souligne-t-il, une penurie d’eau dans sa localite. Pour trouver de l’eau, le gros de la population, poursuit-il, fait usage des pompes. Certains, assure-t-il, parcourent plusieurs kilometres pour en puiser un gallon.

Ce probleme, si l’on en croit le directeur general de la DINEPA, est sur le point d’etre resolu. Lors de l’inauguration du barrage, Guito Edouard a confie au president de la Republique que les 7,2 millions de dollars pour la construction d’une station de filtration etaient deja disponibles et que les travaux devaient demarrer de la a quatre mois, donc au tout debut du mois de septembre. Ce qui n’est pas encore le cas.

En guise de lancer les travaux, le directeur general, lors d’une visite tenue le 23 septembre dernier sur le site du barrage, laisse presager un possible demarrage dans un bref delai grace a un financement de la Banque interamericaine de developpement (BID), ce qui permettra aux trois communes de Grand-Bassin, de Terrier Rouge et des Perches d’avoir acces a l’eau potable.

Par ailleurs, l’attente des habitants en aval du barrage est toute autre. Le voeu de ces derniers est surtout la disponibilite de l’eau sur les parcelles. Odney Angrand n’a pas manque de feliciter les autorites qui ont pris la decision d’eriger cette importante infrastructure. Selon M. Angrand, avec ce barrage, les populations de toutes les localites en aval du barrage sont protegees. Aussi, poursuit le riziculteur, ce dernier le permet de poursuivre ses activites durant toute l’annee, ce qui etait impossible avant la construction du barrage.

Abondant dans le meme sens, Alteon Charles souhaite que les autorites parviennent a mettre en place un systeme d’exploitation pour le secteur agricole. <>, demande ce producteur de Malfety. Avec un systeme d’exploitation, l’eau, ajoute-t-il, sera utilisee a bon escient et l’on pourra desservir les eleveurs de Savane-Carree, de Paulette et de Phaeton dont le betail a du mal a se desalterer.

Faute de systeme d’exploitation, le barrage hydroelectrique de Marion ne repond pas aux objectifs qui lui ont ete assignes. Les populations se partagent entre attente et une partielle satisfaction. Deux des trois institutions responsables de l’exploitation et de la gestion du barrage se manifestent. La DINEPA annonce des travaux dans un bref delai et le ministere de l’Agriculture a adopte des dispositions pour construire des systemes d’irrigation au cours de cet exercice. Le volet electricite tient-il encore ? Ni l’autorite nationale de regulation du secteur de l’energie (ANARSE) ni l’EDH ne se sont pas prononcees.