Leyla McCalla chante Radio Ha?ti ? travers son nouvel album

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, nouvel album de Leyla McCalla sorti le vendredi 6 mai 2022, <>, ?crit France inter, l’une des 7 antennes de Radio France, qui cite le communiqu? annon?ant l’album. Ce disque qui met en musique l’h?ritage de Radio Ha?ti combine des compositions originales de l’artiste et des airs traditionnels ha?tiens avec des ?missions historiques de la premi?re radio ha?tienne ? avoir ?mis des programmes en cr?ole et des interviews contemporaines.

<>, a-t-elle confi? ? France inter.

Ce nouvel album est le quatri?me de la jazzwoman qui a cr?? une musique originale qui m?lange blues cajun, folk contestataire au folklore ha?tien. <> est n? de son exploration des archives de Radio Ha?ti, sous la demande de la Duke University de Durham, en Caroline du Nord (USA). La chanteuse a d’abord, gr?ce au soutien de Mich?le Montas, veuve de Jean Dominique, fondateur de Radio Ha?ti, travaill? sur une pi?ce de th??tre qui incorpore des performances musicales a de la danse, de la vid?o et des archives.

Elle explique en outre que <>.

<> n’est pas le premier album produit par Leyla McCalla en rapport avec Ha?ti. En 2016, elle a sorti <> qui traduit le proverbe ha?tien <> qui a d?j? servi de titre ? un essai de Gage Averill sur la musique populaire et la politique en Ha?ti.

<> raconte Leyla McCalla ? l’antenne g?n?raliste de Radio France.

Leyla McCalla est une artiste multi-instrumentiste n?e aux ?tats-Unis de p?re et de m?re ha?tiens. Elle ?crit et chante en anglais, en fran?ais et en cr?ole. Avec le groupe des Carolina Chocolate Drops, elle a re?u un Grammy Award en 2011. Elle allait par la suite d?cider de faire cavalier seul. Depuis elle a sorti quatre albums. <> a connu un ?norme succ?s en 2014. <> (2016) et <> (2019) ont tous les deux connu un grand succ?s ?galement. Le tout dernier n? de l’artiste, <>, commence d?j? ? attirer la critique.