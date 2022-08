L’?glise ?piscopale coop?re avec les autorit?s et n’assurera <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’inventaire de la fouille d’un container au port de Port-au-Prince arriv? en franchise, au nom de l’?glise ?piscopale, avait r?v?l? la saisie de 18 armes automatiques dont 6 AK-47, des Galil et des M-4, un fusil calibre 12, quatre ? six armes de poing, presque 20 000 cartouches, 120 chargeurs d’armes de diff?rents calibres.

Le cabinet Madistin qui assure la d?fense de l’?glise, suivant instruction du pr?sident du Comit? Permanent, transmettra sans d?lai ? la DCPJ, comme sollicit? au cours de l’audition, toutes les informations relatives aux demandes de franchise produites par notre ?glise au minist?re des Cultes avec les num?ros des containers, les avis d’arrivage et autres documents connexes pour les cinq derni?res ann?es ; la liste des agences maritimes avec lesquelles l’?glise a travaill? pour les cinq derni?res ann?es ; les mouvements de fonds, les documents comptables et les num?ros des comptes bancaires de I’?glise pour les cinq derni?res ann?es ; la liste du payroll et du mouvement du personnel du bureau dioc?sain, la lettre mettant fin au service de Vundla comme coop?rant au dioc?se d’Ha?ti, peut-on lire dans ce message.

Le comit? permanent de l’Eglise ?piscopale d’Ha?ti, communion anglicane, a inform? dans un message au clerg? et aux fid?les r?affirme sa coop?ration avec les autorit?s et indique <>.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.