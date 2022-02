L?g?re baisse des d?penses publiques au 1er trimestre de l’ann?e fiscale 2021-2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH) a publi? la semaine derni?re sa note sur la politique mon?taire couvrant le premier trimestre de l’ann?e fiscale 2021-2022, clos le 31 d?cembre 2021. Comme d’habitude, ce document fait une analyse ? la fois de l’?conomie mondiale et de l’?conomie nationale pour finalement d?gager des perspectives pour le prochain trimestre, voire pour l’ann?e prochaine. Pour l’?conomie ha?tienne, l’accent est surtout mis sur le secteur r?el et le secteur financier.

L’?conomie internationale est marqu?e par une pouss?e de l’inflation mais aussi un taux de croissance ?conomique tr?s ?lev?. Aux ?tats-Unis d’Am?rique, le taux annuel d’inflation ?tait de 7 % en d?cembre 2021, soit le taux le plus ?lev? depuis 40 ans. Mais fort heureusement, le taux de croissance ?conomique a atteint la barre de 5,7 %, selon les estimations pr?liminaires du D?partement am?ricain du Commerce, publi?es la semaine derni?re. Le taux de ch?mage am?ricain se situe autour de 3,9 %, donc ? un niveau tr?s faible. Le record de croissance ?conomique et le faible taux de ch?mage permettent aux m?nages am?ricains de faire face ? la forte pression inflationniste des derniers mois.

Dans la zone euro, le taux annuel d’inflation demeure relativement ?lev?, autour de 5 %. Si l’on consid?re les diff?rences m?thodologiques de calcul de l’IPC, ces taux restent comparables ? ceux observ?s aux ?tats-Unis. Le taux de ch?mage de 7,3 %, relativement ?lev? compar? ? celui des ?tats-Unis, est plut?t d? ? la grande disparit? au niveau de l’emploi qui existe au sein des diff?rents pays de l’Europe. Et le taux de croissance ?conomique de 5,2 % demeure ?lev? par rapport ? la tendance r?cente de la zone.

Plus pr?s de nous en R?publique dominicaine, le taux d’inflation s’?levait ? 8,5 % et le taux de croissance ?conomique se situait autour de 11 % en d?cembre 2021. Alors que le taux de ch?mage au mois de septembre 2021 s’estimait ? 6,8 %, selon les statistiques rapport?es par la BRH. La performance ?conomique de la R?publique dominicaine en 2021 n’a donc rien ? envier ? ce qui se fait dans certains pays d?velopp?s.

Chez nous en Ha?ti, le taux annuel d’inflation du mois de novembre 2021, le plus r?cent publi? par l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI), s’?levait ? 24,6 %, soit 2,2 fois le taux d’inflation observ? en R?publique dominicaine en d?cembre 2021. Le taux de croissance ?conomique en Ha?ti ?tait n?gatif (-1,8 %), compar? au taux de 11 % enregistr? dans la partie orientale de l’ile, alors que le taux de ch?mage demeure beaucoup plus ?lev? dans la partie occidentale. Selon la BRH, <>. On n’a pas encore vu de r?alisations significatives en ce sens.

En ce qui a trait ? l’inflation, la tendance haussi?re risque de se maintenir en 2022. La BRH pr?cise que <>. En clair, le ph?nom?ne de l’inflation import?e risque de se poursuivre en 2022 en Ha?ti.

Quelques lueurs d’espoir

La banque centrale retient cependant quelques motifs d’espoir. Parmi lesquels elle mentionne <>. La limitation de cet effet mon?taire devrait aider ? limiter les pressions inflationnistes en 2022. Mais la hausse des prix des produits p?troliers sur les march?s international et local risque d’annihiler cet effet mon?taire.

Une autre lueur d’espoir avanc?e par la BRH est <>. Un tel accord, poursuit la banque des banques, <>.

De fa?on plus concr?te, on constate une l?g?re am?lioration des finances publiques au cours du premier trimestre de l’exercice fiscal 2021-2022. Malgr? la paralysie partielle des activit?s au d?but de l’exercice qui a n?gativement impact? les institutions publiques, la banque centrale indique que <>.

Il n’y a cependant pas de quoi crier victoire puisque, pr?cise la BRH, <>. Cette hausse refl?te tout simplement <>, lit-on dans la note mon?taire. Pour le premier trimestre de l’ann?e fiscale en cours, les recettes fiscales repr?sentaient 37,94 % des ressources totales de l’?tat.

En termes de finances publiques, l’information la plus encourageante a ?t? la baisse de 13,8 % des d?penses publiques qui ont totalis? 45,2 milliards de gourdes. M?me si cette baisse des d?penses n’a pas emp?ch? le gouvernement de recourir ? un financement mon?taire de la banque centrale de l’ordre de 20,9 milliards de gourdes, en d?pit des ?missions des bons du Tr?sor pour un montant total de 35,8 milliards de gourdes. En termes nets, indique la note sur la politique mon?taire, <>.

Pour retrouver le chantier de la croissance ?conomique, il faudra bien plus que ces maigres motifs de consolation. Il faudra un changement de cap bien plus important qui passera par le r?tablissement de l’ordre et de la s?curit? sur l’ensemble du territoire national. L’objectif national devrait ?tre un taux de croissance ?conomique de l’ordre de 11 % pour les prochaines ann?es, comme c’est le cas de la R?publique dominicaine. La r?alisation d’un tel objectif requiert des changements structurels profonds en commen?ant par la cr?ation d’un environnement politique stable.

Thomas Lalime

[email protected]