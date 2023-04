L’haïtien Amos Cincir procède à l’installation des dignitaires du BOJNUA en République Démocratique du Congo

​

L’haïtien Amos Cincir procède à l’installation des hauts dignitaires du Bureau de l’Organisation des Jeunes pour les Nations-Unies d’Afrique en République Démocratique du Congo (BOJNUARDC).

L’haïtien Amos Cincir à travers une cérémonie hautement symbolique et riche en diversité culturelle, a procédé à l’installation des hauts dignitaires du Bureau de l’Organisation des Jeunes pour les Nations-Unies d’Afrique en République Démocratique du Congo (BOJNUARDC). Cette cérémonie a eu lieu le mercredi 5 avril 2023, à l’hôtel Harmony Inn à Lualaba en Kolwezi, en République Démocratique du Congo. En l’absence du président en exercice de l’OJNUA, le Tchadien Ousman Ali ANNOUR, le jeune compatriote haïtien a présidé la cérémonie.

En effet, Amos Cincir est représentant spécial du Bureau de l’Organisation des Jeunes pour les Nations-Unies d’Afrique en Haïti (BOJNUAH) www.bojnuah.org et également Vice-Président de l’Organisation des Jeunes pour les Nations-Unies d’Afrique (OJNUA). Cette cérémonie selon les responsables “s’inscrit dans le cadre du renforcement des actions de cette institution intercontinentale en vue d’étendre ses actions sur le continent africain et dans d’autres régions du monde, particulièrement en Haïti, la première République noire indépendante du monde.”

Durant cette cérémonie qui a réuni une pléiade de personnalités politiques, sociales, religieuses et d’associations de jeunes de la communauté congolaise dont Aline MAKANO (Bourgmestre Adjointe de la commune Fungurume) ; Pierre MUTSHAIL (Représentant du ministre de la Culture) et l’Ambassadeur de la Paix, Felly MBENGA, Amos Cincir a intronisé les membres du bureau national du BOJNUARDC et ceux de la Province de Lualaba, du Haut-Lomami, du Haut Katanga, composé notamment de Tshime GABRIEL (Représentant Spécial Adjoint) ;

Muteba Chris ILUNGA (Secrétaire Général) ; Immaculée Bwasso MUGALU (Secrétaire Générale Adjointe) ; Axel KASONGO (Directeur aux Affaires Institutionnelles); Katshi Brunel LUMBALA (Directeur de Communication) ; Kibanda Newt LUMBU (Administratrice) ; Georges TSHATA (Trésorier) ; Kamwenyi PAUL (Directeur aux Affaires internationales et à la Coopération) ; Paty Kilongozi MWAMBA (Point Focal dans une Région nationale) ; Mbangu Yav Jean de la Paix (Directeur de Projets) et Trésor Ulungu LUGBU (Directeur Adjoint de Projets).

Dans ses propos de circonstances, Seya Twite TWISKA s’est dit fier et honoré de représenter dignement cette prestigieuse institution qui promeut l’unité panafricaine à travers les jeunes en vue de parvenir à un continent fort, indépendant et prospère.

Sa mission consiste à cibler les actions liées à la RDC, aux autres Etats du continent africain, ainsi que dans les communautés noires du monde dont Haïti, afin qu’il apporte la plus forte valeur ajoutée à notre vision du monde et que les contributions de cette prestigieuse institution puissent être bénéfiques pour les Africains et ceux de la diaspora africaine à l’étranger.

Le Bureau de l’Organisation des Jeunes pour les Nations-Unies d’Afrique en Haïti (BOJNUAH) est représenté en Haïti depuis 2017 par des jeunes haïtiens. Il est une représentation de l’Organisation des Jeunes pour les Nations-Unies d’Afrique (OJNUA), et est présent dans plusieurs pays du continent africain, notamment au Burkina Faso, au Tchad, au Cameroun, en Guinée Conakry, au Gabon, en République Démocratique du Congo, au Sénégal, en Zambie et dans d’autres communautés noires à travers le monde dont Haïti.

