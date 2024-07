L’haïtien Pedro Cedme remporte le prix d’Impact IVLP 2024 du Département d’Etat américain

​

Pedro Cedme récompensé par le prix IVLP Impact Award 2024 initié par le Département d’Etat américain.

Pedro Cedme, originaire de Petit-Goâve, a récemment été honoré en remportant le prestigieux prix d’Impact IVLP 2024 initié en 1940 par le Département d’Etat américain. A la suite de cette annonce, il a accordé une entrevue exclusive à Juno7, partageant son parcours inspirant et ses aspirations futures.

Lorsqu’il a appris qu’il avait remporté le prix d’Impact IVLP 2024, Pedro a ressenti une immense émotion, remerciant Dieu et se remémorant les défis qu’il a surmontés. “Gloire à Dieu a été ma première phrase. Je suis ému, excité. J’ai versé des larmes car je connais mon parcours, ma carrière, mes combats. J’ai été humilié, négligé, boycotté, mais Dieu avait son plan,” a-t-il confié. Il a également exprimé sa fierté en tant que Haïtien et Petit-Goâvien, considérant cette victoire comme une récompense pour son pays.

Le projet de Pedro Cedme, intitulé PCSE (Projet Communautaire Sportif Ecolier), vise à utiliser le sport comme un outil pour l’éducation civique et la lutte contre la délinquance juvénile à Petit-Goâve. “Ce projet est conçu pour ma ville natale où les écoliers n’ont presque pas d’activités saines et éducatives. Je veux intervenir dans ma communauté, m’impliquer dans la formation des jeunes,” a expliqué Pedro.

En regardant vers l’avenir, Pedro aspire à continuer son engagement en faveur des jeunes. Il souhaite construire un centre sportif dans le Sud et une école de développement de talents. “Mon objectif principal est d’accompagner les jeunes, d’être un instrument pouvant faciliter la disparition de la délinquance. Avec Dieu, le sport j’y arriverai,” a-t-il déclaré.

Pedro Cedme a également un message pour les jeunes et les dirigeants : “Je suis un exemple vivant de persévérance, de courage, de la personnalité et de la résistance. Peu importe ce que vous avez comme rêve, je vous invite à travailler sans relâche jusqu’à ce que vous arriviez à faire un impact dans votre communauté.”

L’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a félicité Pedro Cedme sur ses réseaux sociaux, soulignant son travail remarquable visant à restaurer des bases civiques solides au sein de la communauté grâce à des initiatives sociales et sportives.

Qui est Pedro Cedme

Pedro Cedme a grandi à Petit-Goâve, plus précisément à “Lakou Degan”. Son parcours académique a débuté au collège Harry Brakeman Methodiste, puis au collège Jacques Stephen Alexis. Il a poursuivi ses études à l’IHECE et à l’université de Port-au-Prince. Passionné de sport, Pedro a suivi des formations d’entraîneur et d’arbitre de volley-ball, et étudie actuellement le management sportif, la nutrition sportive et le personal training en Belgique.

Professionnellement, Pedro Cedme est un acteur clé dans le développement sportif en Haïti. Il est le fondateur et président d’AMI-KAL GROUP TREZÒLOKAL, co-fondateur de Dreamers école de sport, directeur du volley-ball à l’institution Saint-Louis de Gonzague, et coordonnateur de beach volley-ball pour la Fédération Haïtienne de Volley-ball.

À noter que le programme IVLP (International Visitor Leadership Program) est un programme d’échange initié en 1940 par le Département d’Etat américain, visant à promouvoir la compréhension mutuelle entre les Etats-Unis et les autres nations. Les participants, sélectionnés par les ambassades américaines, sont des leaders émergents dans divers secteurs. Ces visites de courte durée aux Etats-Unis offrent des opportunités uniques de rencontrer des personnalités influentes et de développer des projets d’impact.

