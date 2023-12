L’haïtien Woobens Jolibois remporte le concours international de livres et de romans Ebobea

​

L’haïtien Woobens Jolibois vainqueur du concours international de livres et de romans Ebobea.

Woobens Jolibois, natif de Miragoâne, a remporté la treizième édition du concours international de livres et de romans Ebobea pour son ouvrage intitulé “Marié sans faire la noce”. Le jeune compatriote haïtien était en concurrence avec deux autres finalistes. Il a reçu la nouvelle dans la nuit du 22 au 23 décembre 2023. Lors d’un entretien téléphonique avec Juno7, il a exprimé sa fierté après avoir gagné ce prix.

“C’est avec un sentiment de fierté que j’ai hissé de très haut le drapeau haïtien au-delà de ses frontières”, a-t-il dit avant de remercier chaque personne qui avait voté pour lui ainsi que les médias qui l’ont supporté dès le début.”

Notons que lors de ce concours, il y avait la participation du public via des votes et le jury qui a tranché sur la qualité de l’œuvre. “Marié sans faire la noce”, est le titre de l’ouvrage qui a permis à Woobens Jolibois de remporter le concours. Dans ce roman, l’auteur raconte comment les vagues de l’amour déferlent par-dessus des barrières de ceux- là même qui veulent courber à sa naturelle évolution.

C’est l’histoire d’un jeune Français qui part à la recherche d’une fille sur la terre haïtienne, malgré sa maladie il a réussi à percer le cœur d’une jeune femme. Quelque temps il a avoué à son amante qu’il va se faire opérer pour ne pas mourir, cependant il ne l’a pas fait… Après avoir appris cela, la fille s’est pendue elle-même pensant que son amant était mort. Le Jeune homme a écrit son histoire sans rien déguiser.

Né à Miragoâne, Woobens Jolibois a fait ses études classiques au collège St Jean Baptiste de Miragoâne et au collège CESA de Petite Rivière.Il a étudié l’administration d’entreprise à l’université Catolica madre y maestra de Santiago et les langues étrangères à Berlitz Curitiba, au Brésil, pays où il vit actuellement.

EBOBEA est une organisation mondiale et inclusive. Il s’efforce d’avoir un impact positif à travers le monde, selon ce qu’elle a décrit sur son site, tout en estimant que les entreprises peuvent avoir des cœurs et des âmes et des missions qui transcendent le succès financier. Il crée des solutions innovantes aux problèmes systémiques en écoutant et en travaillant avec les parties prenantes de la communauté pour donner vie à sa vision commune. Il crée des opportunités pour les habitants de la ville.

