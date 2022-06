L’historienne Suzy Castor, r?cipiendaire de la m?daille CLACSO 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

A l’occasion de la c?r?monie d’inauguration de la 9e Conf?rence latino-am?ricaine et carib?enne des sciences sociales qui se tient ? Mexico du 7 au 10 juin 2022, l’historienne Suzy Castor a ?t? honor?e pour sa contribution ? l’avancement des sciences sociales en Am?rique latine. Sa prise de parole s’est r?v?l?e un acte de foi dans notre pays meurtri mais toujours debout, toujours vivant. Un participant, pr?sent ? la c?r?monie et ?mu jusqu’aux larmes, nous a fait parvenir la version fran?aise de son intervention qui a ?t? fortement applaudie par l’assistance.

Cette 9e Conf?rence latino-am?ricaine et carib?enne des sciences sociales est organis?e par CLACSO sur le th?me <>. Elle est h?berg?e ? l’Universit? nationale autonome du Mexique. (UNAM). Elle abordera les probl?matiques y relatives ? partir de 34 axes th?matiques et 250 panels de discussion. L’Universit? d’Etat d’Ha?ti y est repr?sent?e par son recteur, le professeur Fritz Deshommes.

Nous publions ci-apr?s l’intervention de notre compatriote, l’historienne Suzy Castor.

En recevant cette m?daille, sur ma terre d’adoption, le Mexique, et dans mon second alma mater, la UNAM, j’?prouve une grande ?motion ? partager cet honneur avec des personnalit?s aussi importantes pour leur contribution comme producteurs de connaissances et pour leur ferme engagement dans la qu?te de compr?hension et de transformation de nos soci?t?s.

Mes remerciements ? notre ch?re et admir?e institution, CLACSO ; ? sa secr?taire ex?cutive, Karina Battyany, et ? son conseil de direction. Dans sa trajectoire de 55 ans, CLACSO, avec ses objectifs et ses axes centraux de travail, se r?v?le aujourd’hui indispensable sur notre continent. Je veux souligner sa contribution ? l’ouverture des horizons de l’Am?rique latine, en construisant des ponts entre chercheurs de l’Am?rique centrale, de la Cara?be et de l’Am?rique du Sud. Ce qui aujourd’hui nous parait aussi ?vident ne l’?tait nullement il y a seulement quelques ann?es.

Pour nous, CLACSO contribue ? combattre la m?connaissance mutuelle entre Ha?ti et l’Am?rique latine ainsi que le prisme de st?r?otypes qui projette une image d?form?e de notre nation. Cependant les ?changes, dialogues, rencontres et recherches permettent de d?couvrir et de comprendre notre matrice et les processus structurels communs en d?pit de nos sp?cificit?s sociohistoriques. Ha?ti, dans sa geste triomphante contre l’esclavage, le colonialisme et contre l’ordre mondial, ouvrit en 1804 la route des ind?pendances en Am?rique latine. Depuis lors, sa trajectoire- je r?p?te commune ? l’Am?rique latine et parfois pr?curseur – se caract?rise par des diff?rences, des ressemblances et des convergences.

Aujourd’hui, en remerciant pour la r?ception de cette reconnaissance, je vous adresse le profond salut de mon pays qui, dans ce monde global compliqu? et implacable, traverse une complexe et profonde crise multidimensionnelle. Ha?ti, comme vous, fr?res et soeurs de l’Am?rique latine, se nourrit d’une foi in?branlable dans des horizons d’un futur prometteur. Avec votre solidarit?, en d?pit des difficult?s croissantes, notre peuple lutte, r?ve et travaille ? la r?alisation de son utopie. Merci beaucoup.

Suzy Castor