The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alors qu’il est de plus en plus risqué pour les habitants de Carrefour, Merger, Gressier, Léogâne et autres zones du grand Sud de fréquenter la route de Martissant contrôlée depuis sept mois par des gangs armés, le plus grand centre hospitalier qui dessert ces zones est contraint de fermer ses portes. Depuis plusieurs jours, l’hôpital Sainte-Croix n’accueille plus et est obligé de référer ailleurs ses patients à la suite de l’attaque des bandits armés de Martissant sur deux…