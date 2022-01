L’H?pital Sainte-Croix de L?og?ne contraint de fermer ses portes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alors qu’il est de plus en plus risqu? pour les habitants de Carrefour, Merger, Gressier, L?og?ne et autres zones du grand Sud de fr?quenter la route de Martissant contr?l?e depuis sept mois par des gangs arm?s, le plus grand centre hospitalier qui dessert ces zones est contraint de fermer ses portes. Depuis plusieurs jours, l’h?pital Sainte-Croix n’accueille plus et est oblig? de r?f?rer ailleurs ses patients ? la suite de l’attaque des bandits arm?s de Martissant sur deux de ces chauffeurs et le vol de sa g?n?ratrice.

Depuis le 12 janvier dernier, les bandits arm?s de Martissant ont kidnapp? deux chauffeurs de l’h?pital Sainte-Croix de L?og?ne et vol? une g?n?ratrice qu’ils transportaient. Les chauffeurs ont ?t? lib?r?s mais les bandits gardent la g?n?ratrice en leur possession. Ce centre hospitalier, qui comptait sur cette g?n?ratrice pour continuer de fonctionner, a d? fermer ses portes. <>, s’est d?sol? le r?v?rend p?re Jean Michelin Saint-Louis, directeur de l’H?pital Sainte-Croix de L?og?ne.

<>, a d?plor? le p?re Saint-Louis. <>, a confi? le p?re Saint-Louis.

Actuellement, l’h?pital Sainte-Croix de L?og?ne est pratiquement vide. Dans tout le grand Sud, seul ce centre hospitalier dispose d’un service de n?onatologie, c’est pourquoi les responsables sont oblig?s de garder encore une dizaine de nourrissons. Des photos circulant sur les r?seaux sociaux montrent les m?decins en train de travailler la nuit ? l’aide des torches de leur t?l?phone.

Ces derniers mois, ? cause de la guerre des gangs ? Martissant, l’h?pital Sainte-Croix de L?og?ne est tr?s sollicit? surtout par les femmes enceintes venant de Fontamara, Carrefour, Merger, Gressier, L?og?ne, Jacmel, Grand-Go?ve, entre autres, a fait remarquer le p?re Saint-Louis.

Selon le p?re Saint-Louis, l’h?pital est au service des petites bourses. <>, a-t-il rapport? sur les ondes de Magik9.

L’h?pital Sainte-Croix de L?og?ne est la premi?re destination de tous les accident?s de la route au niveau de la route nationale num?ro 2.

L’appel de p?re Jean Michel Saint-Louis est simple : l’h?pital Sainte-Croix de L?og?ne veut tout simplement avoir des moyens pour fonctionner notamment en ?nergie ?lectrique pour continuer ? sauver des vies…