The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans la grande cour de l’h?tel El Rancho, les pi?ces sculpturales d’une vingtaine d’ateliers s’imposent au regardeur. A petits pas, le visiteur entreprend un beau voyage dans l’univers des artistes du village de Noailles qui vouent tout un culte au m?tal d?coup?. C’est un monde fait de pi?ces expos?es dialoguant avec celui qui s’en approchent. Sur le visage du visiteur s’est dessin?e aussi l’inqui?tude et le regret de voir devenir un luxe l’acc?s aux oeuvres sculpt?es dans le vilage du m?tal d?coup? depuis la d?gradation de la situation s?curitaire du pays.

Dans cet espace attrayant, le fer, le m?tal adul?, ?tait pr?sent sous toutes ses formes. Les ateliers ont tout mis en oeuvre pour pr?senter des oeuvres qui sortent de l’ordinaire. On appr?cie les pi?ces de l’atelier Jean Joseph qui expose des pi?ces en paillette. Ces oeuvres sont empreintes du culte vodou. On contemple aussi les sculptures de l’atelier des soeurs Balan ; celles de l’atelier Eric avec ses miroirs. L’atelier Idanis, lui, se sp?cilaise dans les paravents. Les ateliers Jonas Soulouque, Bellony et Mackenson R?my pr?sentent aussi des sculptures innovantes, sans oublier celles de Ricoeur Bruno, Ronald Jeudy et Jean Robert Jacques avec des r?cup?rations ? couper le souffle.

Les visiteurs qui ont explor? les oeuvres expos?es ont t?moign? d’un d?sir pressant de profiter de l’occasion. Ne pouvant pas se rendre au village de Noailles quasiment inaccessible depuis un certain temps, ils ont d?vor? des yeux les oeuvres aux formes et aux courbes particuli?res r?alis?es ? partir de m?taux d?coup?s.

Les objets expos?s sont divers et vari?s. Certains renvoient ? l’utilitaire : Salle ? manger, bordures de miroir et autres encadrements, plaques d?coratives, objets de culte… D’autres portent sur la spiritualit?, le vodou. On revoit la r?cup?ration de l’atelier Bellony, l’autre fr?re de Jean Anderson Bellony, sauvagement assassin? et dont l’oeuvre a ?t? expos?e ? titre posthume ? la 3e ?dition de l’exposition <>. Ces pi?ces pr?sentent un alliage de fer et d’os d’animaux. L’artiste fait aussi usage de la cuill?re et de la fourchette des cha?nes de distribution …

<>, une exposition inspirante. << Elle est une initiative de l'ambassade d'Espagne en Ha?ti, suite aux diff?rentes ?ditions de l'activit? <>, tenue ? la Maison Dufort, en vue de se solidariser aux artisans de Noailles en proie ? de grandes difficult?s d’ins?curit? g?n?ralis?e >>, a confi? le pr?sident de l’Association des artistes et artisans de la Croix-des-Bouquets, Jean Eddy R?my, pr?cisant que les vingt ateliers choisis pr?sentent chacun un univers artistique singulier.

<< Solidarit? Nailles est un prolongement du projet <>. <>, poursuit l’artiste.