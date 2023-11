L’humoriste Godard présente son premier one man show

​

​

Le jeune humoriste Godard presente le 3 décembre son premier one man au public haïtien.

Godard-Stevens Jacques surnommé « Godard » est un jeune humoriste qui brille sur les planches lorsque la nuit tombe et médecin en journée. C’est donc son premier one man show intitulé “Godard à la une” qui sera présenté le 3 décembre prochain au restaurant Le Villate. Lors d’une interview avec Juno7, le comédien souligne que le public peut s’attendre à un spectacle divertissant et hilarant où il racontera sa vie en Haïti avec humour alliant le fond et la forme.

En effet, l’humoriste est satisfait pour les retours en prélude du spectacle. “Les retours avant l’événement sont très positifs,les gens commencent à acheter leur billet.on est plus que confiant”, a-t-il déclaré.

L’objectif de cette activité selon Capelletti Hugot Gabriel, organisateur de ce spectacle, est que l’humoriste puisse se produire à travers le pays pour permettre à un plus grand nombre de profiter de ce moment de bonheur dans un contexte souvent stressant.

Par ailleurs, les responsables envisagent de présenter ce One Man Show dans d’autres départements du pays après la Première qui se déroulera au Villate. Toutefois, la billetterie est dors et déjà ouverte pour le public intéressés à suivre ce spectacle ou découvrir pour la première fois sur scène l’humoriste Golard. Les billets sont disponibles aux points de vente suivants: Pâtisserie Marie Beliard, Le Villate, Belmart Muncheez et peuvent également être réservés en ligne via le lien https://eventcity.ht/ticket

Godard est originaire de Hinche, ses premières expériences sur scène ont eu lieu à Toastmasters International, où il a écrit et présenté un discours humoristique dans le cadre de concours annuels. “L’encouragement reçu de ses collègues Toastmasters et les formations en écriture humoristique par des acteurs reconnus comme Gaëlle Bien-Aimé et Jasmuel Andri ont renforcé sa confiance en tant qu’humoriste”, a indiqué Capelletti Hugot Gabriel, PDG de Eventcity, une agence événementielle.

Passionné de comédie , Godard s’inspire d’humoristes français et d’autres talents haïtiens tels que Gaëlle Bien-Aimé, Amos Cesar, les sœurs Jean-Louis et son ami Cantave K. Il invite chaleureusement le grand public lors de sa grande première intitulée “Godard à la une” le 3 décembre au restaurant Villate pour une ambiance des plus mémorables.

À lire aussi :

En raison du danger qui menace son personnel, le CARDH suspend provisoirement ses activités