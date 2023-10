​

​

Le pasteur Julio Volcy annonce la libération de l’agent de sécurité de l’église Rendez-vous Christ.

Dans une vidéo en direct sur sa page Facebook, le pasteur Julio Volcy a annoncé la libération de Junior Mackenson Flerzil, agent de sécurité de l’église Rendez-vous Christ, enlevé le dimanche 8 octobre dernier lors d’une intrusion armée durant l’adoration.

“Nous remercions le seigneur pour la libération de Junior hier soir (samedi). Il est avec sa mère, il reçoit des soins. J’espère que Junior sera rétabli après avoir été affecté par cet incident”, a-t-il déclaré sans révéler trop de détails à ce sujet.

Dimanche dernier, lors d’un service d’adoration à l’église Rendez-vous Christ située au #108 Delmas 75, rue des tourterelles, trois hommes en costume, munis de bibles, ont fait leur entrée, accompagnés de douze individus portant d’anciens uniformes de SWAT. Cette intrusion a été confirmée par le pasteur Julio Volcy lors d’une interview accordée à Juno7. L’incident s’est déroulé alors que l’assemblée était en plein recueillement.

Il avait ainsi décrit la situation : “Dans un premier temps, trois hommes habillés en costume munis de bibles sont venus à l’église et ont pris place derrière moi. L’équipe de sécurité de l’église a rapidement remarqué qu’ils étaient tous armés, et pour ma sécurité, elle m’a fait déplacer. Deux minutes après mon déplacement, douze hommes vêtus d’anciens uniformes de SWAT ont fait irruption dans l’église et ont commencé à me chercher. Ils ont volé des téléphones, des ordinateurs, des radios de communication, entre autres. Ils ne m’ont pas trouvé, mais ont enlevé un fidèle.”

A lire aussi :

Le 17 octobre sera congé, a rappelé le gouvernement haïtien