Enlevés le samedi 20 février à Port-au-Prince par le gang de Grand-Ravine, les deux ressortissants dominicains et un compatriote ont été libérés vendredi 26 février après avoir passé une semaine en séquestration. Antonio Gener Campusano Feliz et Maico Enrique Campusano Felix doivent faire leurs déclarations ce samedi matin à la DCPJ avant de rentrer en République Dominicaine et Junio Albert Augusma (Ti Nèg) avant de rentrer chez lui en Haïti. Soulagée par la libération de ces…