Libert? de la presse, Ha?ti un tr?s mauvais ?l?ve en 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, note Reporters sans fronti?res dans son bilan annuel en attendant le rapport mondial sur la libert? de la presse pour l’ann?e 2022.

Avec ses six journalistes tu?s en 2022, Ha?ti est devenu cette ann?e le troisi?me pays le plus dangereux pour la profession. <>, pr?cise RSF, soulignant pourtant que le pays ne comptait aucun d?c?s l’an dernier.

Le dernier journaliste tu?, Romelson Vilcin, rappelle le rapport, a ?t? mortellement bless? par la police alors qu’il manifestait devant un commissariat pour demander la lib?ration d’un de ses coll?gues arbitrairement arr?t? alors qu’il couvrait une manifestation ? Port-au-Prince.

Le rapport ne mentionne pas les noms des autres journalistes tu?s. Cependant un rapport du R?seau national de d?fense des droits humains (RNDDH) publi? en novembre dernier a fait le d?compte des journalistes tu?s en Ha?ti en 2022. Selon le RNDDH, ? Laboule 12, le 6 janvier 2022, John Wesley Amady (Ecoute F.M) et Wilguens Louissaint (Safe News Ha?ti) ont ?t? tu?s et leurs restes calcin?s. Le 23 f?vrier 2022, Maxiben Lazarre, journaliste pour le m?dia en ligne Rois des Infos, a ?t? touch? par balle puis a succomb? ? ses blessures alors qu’il assurait la couverture d’une manifestation d’ouvriers-?res.

Le 11 septembre 2022, poursuit le rapport du RNDDH, deux journalistes de m?dias en ligne ont ?t? assassin?s ? Kafou Lanm? et D?y? Mi par Kat?l ainsi connu, un chef de gang. Les victimes revenaient de Nan Brooklyn, un quartier de Cit? Soleil o? ils s’?taient rendus en vue d’interviewer des victimes et prendre en photo certaines zones d?vast?es par le conflit arm? ayant ?clat? depuis juillet 2022. Le 25 octobre 2022, le corps mutil? et sans vie de Gary Tess, animateur ? radio Lebon F.M., a ?t? retrouv? dans la commune des Cayes, quelques jours apr?s sa disparition.

Jusqu’au mois de novembre de cette ann?e, selon les d?comptes du RNDDH, une vingtaine de journalistes ont ?t? bless?s en Ha?ti. Parmi eux, Roberson Alphonse, journaliste ? Le Nouvelliste et ? Magik 9, a ?t? bless? par balle le 25 octobre 2022, ? Delmas 40 B, par des individus lourdement arm?s.

A c?t? d’Ha?ti et du Mexique, sur le continent am?ricain, selon le rapport de RSF, le Br?sil a enregistr? 3 journalistes tu?s, dont le journaliste britannique Dom Phillips dont le corps d?membr? a ?t? retrouv? en Amazonie. Toujours selon RSF, au moins un mort a ?t? enregistr? en Colombie, Guatemala, Honduras, ?quateur, Chili et au Paraguay. Les ?tats-Unis ont aussi enregistr? un cas de journaliste tu? pour l’ann?e 2022. Il s’agit de Jeff German, journaliste d’investigation chevronn? du Las Vegas Review-Journal, sp?cialis? sur le crime organis?, la corruption et la politique locale, qui travaillait sur des r?v?lations sur l’administrateur public du comt? Robert Telles; il a ?t? poignard? ? mort ? son domicile en septembre.

Le bilan des exactions commises contre les journalistes dans le monde fait ?tat en 2022 d’un record de 533 journalistes en d?tention, 57 tu?s, 65 journalistes pris en otages et 49 port?s disparus.