Lib?r? par la Jama?que, un suspect cl? dans l’assassinat du pr?sident Mo?se arr?t? et formellement accus? par les Am?ricains

Mario Antonio Palacios Palacios alias <>, ex-militaire colombien de 43 ans, un des suspects cl?s dans l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, d?tenu ? la Jama?que o? il avait pu se rendre ill?galement, arr?t? lundi ? son arriv?e ? Panama par des agents du d?partement de la s?curit? int?rieure des Etats-Unis, est formellement accus? ce mardi par un juge f?d?ral am?ricain de conspiration pour tuer le pr?sident Haitien Jovenel Mo?se . Mario Antonio Palacios Palacios, conduit devant un juge f?d?ral ce mardi, a ?t? formellement accus?. Une plainte p?nale, r?dig?e par le FBI, accuse Palacios de conspiration en vue de commettre un meurtre ou un enl?vement en dehors des ?tats-Unis et de fournir un soutien mat?riel entra?nant la mort, sachant que ce soutien serait utilis? pour mener ? bien un complot visant ? tuer le pr?sident ha?tien Jovenel Moise.

La plainte p?nale avait ?t? d?pos?e sous scell?s devant un tribunal f?d?ral le 24 novembre 2021. Les scell?s ont ?t? lev?es ce mardi. Le procureur adjoint Walter Norkin a accus? Palacios d’avoir commis un “crime grave” et a d?clar? qu’il risquait potentiellement la prison ? vie s’il ?tait condamn?. Il a fait valoir que M Mario Antonio Palacios devrait ?tre plac? en d?tention avant le proc?s, mais cette question sera abord?e plus tard au tribunal. En attendant, en raison de la pand?mie de COVID-19, Palacios restera en isolement au centre de d?tention f?d?ral de Miami pendant au moins deux semaines. Les charges contre Palacios sont li?es ? l’assassinat de Mo?se dans sa r?sidence ? Port-au-Prince. Selon la plainte p?nale du FBI, un groupe d’une vingtaine de Colombiens et un autre groupe de personnes ayant la double nationalit? ha?tienne et bas?es ? Ha?ti ont particip? au complot visant ? enlever ou ? tuer le pr?sident ha?tien. Un co-conspirateur, poss?dant la double nationalit? ha?tienne et am?ricaine, s’est rendu aux ?tats-Unis le 28 juin 2021 afin de fournir ? d’autres personnes une demande ?crite d’assistance pour faire avancer le complot visant le pr?sident ha?tien, indique la plainte. “Comme l’indique la plainte, alors que le complot visait initialement l’enl?vement du pr?sident dans le cadre d’une pr?tendue op?ration d’arrestation, il a finalement abouti ? un complot visant ? tuer le pr?sident ha?tien”, selon un communiqu? de presse publi? par le minist?re de la Justice des USA apr?s la comparution de Palacios devant le tribunal f?d?ral de Miami.

La plainte all?gue que Palacios et d’autres “sont entr?s dans la r?sidence du pr?sident en Ha?ti avec l’intention et le but de tuer le pr?sident Mo?se, et en fait le pr?sident a ?t? tu?”. Palacios a ?chapp? ? l’arrestation et s’est rendu en Jama?que, o? il a ?t? d?tenu pour infraction ? la l?gislation sur l’immigration jusqu’? son expulsion vers la Colombie, via le Panama, lundi soir.. Palacios, selon les enqu?teurs de la police nationale d’Ha?ti , ?tait l’un des Colombiens qui auraient p?n?tr? dans la chambre du pr?sident Mo?se, tortur? et abattu de plusieurs balles. Sa femme, Martine Mo?se , a ?t? gravement bless?e. Si plus d’une quarantaine de personnes suspects dont 18 colombiens sont ?crou?s dans le cadre de ce dossier, l’instruction se poursuit. Il n’a pas encore rendu son ordonnance qui ouvrira la voie ? des inculpations. Ha?ti a initialement arr?t? 44 suspects dans le cadre de cet assassinat. L’un d’entre eux est depuis d?c?d? de maladies li?es au COVID, et quatre autres ont r?cemment ?t? lib?r?s par le juge d’instruction charg? de l’enqu?te avant d’?tre inculp?s. Aucune de ces personnes n’a cependant ?t? inculp?e. Entre-temps, le juge Gary Or?lien, en charge de l’instruction de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, a, selon la presse, mise en libert? provisoire quatre policiers ?crou?s Eddy Amazan, Jacques Sinc?re, Cic?ron Cedernier, Wilner Cang?.

Roberson Alphonse Avec Miami Herald