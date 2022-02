Libre acc?s ? l’information pour mieux combattre la corruption

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’acc?s ? l’information s’impose comme un droit qui facilite la participation des citoyennes et des citoyens dans les affaires publiques qui, fondamentalement, les concerne au premier chef et au plus haut point. C’est dans cet ordre d’id?es que plusieurs associations de la soci?t? civile ha?tienne ont pris part au d?bat devant d?boucher sur la validation de l’avant-projet de loi sur le libre acc?s ? l’information. Journalistes, avocats, magistrats et autres professionnels concern?s par la probl?matique s’?rigeaient en experts afin de censurer ce document qui, selon les autorit?s gouvernementales, est d’une importance capitale dans la promotion de la d?mocratie dans le pays.

Cette d?marche permet, entre autres, aux organisateurs de recueillir les points de vue divergents et les diverses compr?hensions argument?es pour mieux cerner la probl?matique embrass?e par cet avant-projet de loi. Ce document est de nature ? corriger des erreurs regrettables, car, selon le directeur de l’ULCC, Hans Jacques Ludwig Joseph, il est inconcevable que, dans une soci?t? d?mocratique dans laquelle le peuple a le droit de prendre part activement dans les d?cisions et les actions pos?es pour lui et en son nom, qu’il n’y ait pas de disposition l?gislative encadrant et garantissant l’acc?s aux documents de l’administration publique nationale. Ce texte veut clairement signifier la volont? de l’ex?cutif qui croit que leur communication et leur accessibilit? dans les formes pr?vues est de droit.

Ce texte de cinq titres, sept chapitres et de 43 articles envisage de r?pondre ? une demande sociale d’ouverture et d’implication citoyenne dans les dossiers de l’?tat en toute facilit?. Par ce document, le gouvernement veut formellement replacer le citoyen dans son r?le de vigile en lui procurant cet outil comme la cl? qui ouvre toutes les portes, tous les tiroirs, toutes les officines de cette administration publique gangren?e par le fl?au de la corruption.

Notons qu’il s’agit que d’un avant-projet de loi. L’activit? de ce mercredi vise ? confronter les id?es, ? comparer les approches, ? essayer de d?gager les meilleurs mod?les, ? mettre en lumi?re les tendances pour une vue concert?e dans l’objectif de pr?senter un texte qui r?pond aux d?fis actuels. <>, a soutenu Me Joseph.

C’est ?galement le souhait de la ministre de la Culture et de la Communication, madame ?mmelie Proph?te Milc?. Elle croit, par ailleurs, que ce texte va permettre aux citoyens de v?rifier et demander des comptes ? l’administration publique et d’?tre les gardiens de la r?publique, d’?tre fabricants de cette transparence tant souhait?e par la grande majorit?. <>, laisse-t-elle entendre.

Promettant de faire une large diffusion de cet instrument, une fois qu’elle devient loi, la ministre souhaite que ce document devienne l’instrument n?cessaire pour ?largir la d?mocratie dans le sens premier du terme pour que chacun participe, en ce qui le concerne, ? la vie publique. Ce faisant, tout comme le protecteur du citoyen et de la citoyenne, Me Renan H?douville, la ministre croit qu’avec une telle loi, la population sera mieux outill?e ? cerner la probl?matique de la corruption.

Le libre acc?s ? l’information, de l’avis de M. H?douville, ne peut ?tre que b?n?fique pour le pays. Le protecteur du citoyen promet une franche collaboration de l’OPC dans l’application de cette loi en gestation. Il croit aussi que la soci?t? pourra compter sur d’autres acteurs ?tatiques et d’organisations de la soci?t? civile qui interviennent dans la lutte contre la corruption.