L’IGF dresse le bilan de ses activit?s

Inspection de la compagnie de transport scolaire <>, inspection de la Loterie de l’Etat ha?tien (LEH) ; audit portant sur la fonction financi?re du rectorat de l’Universit? d’Etat d’Ha?ti (RUEH) ; audit de la gestion financi?re de la Soci?t? nationale des parcs industriels (SONAPI) ; audit de la gestion du programme d’auto-assurance de la fonction publique ; audit portant sur les contrats pass?s par l’Office national d’identification (ONI) avec les tiers ; analyse des ?tats financiers du Fonds d’entretien routier (FNE) pour l’exercice fiscal 2019-2020 ; analyse des ?tats financiers de la Banque nationale de cr?dit (BNC) pour l’exercice fiscal 2019-2020 ; inventaire du parc automobile de l’Etat (constitution d’une base de donn?es des institutions publiques) sont, entre autres, les activit?s qui figurent dans le bilan annuel de l’Inspection g?n?rale des finances (IGF) pour l’exercice fiscal 2020-2022.

Cr??e dans le but de proc?der ? la v?rification, au contr?le, ? l’audit technique, administratif, financier et comptable sur l’ensemble de l’administration publique a priori et a posteriori, l’Inspection g?n?rale des finances (IGF) souligne que ses activit?s ont ?t? orient?es suivant deux axes strat?giques : la pr?voyance et la surveillance. <>, lit-on dans le rapport.

Dans le rapport, l’IGF pr?sente dans un tableau un r?sum? de l’ensemble des activit?s r?alis?es. Au total, l’IGF indique avoir r?alis? 30 activit?s qui sont : des missions d’inspection ; des missions d’audit ; des analyses des rapports trimestriels et les ?tats financiers, des analyses de budgets et des projets de budget, des suivis des directives issues des rapports et recommandations de l’IGF, des rencontres de suivi budg?taires avec les organismes autonomes et les entreprises publiques sur les engagements pris en d?but d’exercice et l’inventaire des biens appartenant ? l’Etat.

Dans le document, l’IGF explique le contexte dans lequel l’ensemble de ces activit?s ont ?t? r?alis?es. <>

