Ligue des Champions : Le Maccabi Haifa et Pierrot oppos?s ? Paris, Juventus et Benfica en phase de groupes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pr?sent dans le chapeau 4, le Macca Haifa (Isra?l) pouvait l?gitimement ?tre inquiet avant le tirage au sort de la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. Contre toute attente, le club au sein duquel ?volue notre Grenadier Frantzdy Pierrot, h?rite finalement d’un groupe difficile avec le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue 1, le mythique club turinois, la Juventus (Italie) et les Lisbo?tes du Benfica (Portugal) comme prochains adversaires dans le groupe H.

? premi?re vue, la qualification pour les huiti?mes de finale de C1 est fortement compromise pour les co?quipiers de Frantzdy Pierrot qui vont devoir travailler dur pour esp?rer sauver une place de qualification en Europa Ligue. Toujours est-il qu’on n’avait pas fait de cadeau aux co?quipiers de Frantzdy Pierrot qui, pour valider leur billet pour la phase de groupe, avaient ?cart? aux tours pr?liminaires les Grecs d’Olympiakos Le Pir?e (1-1 et 4-0); les Chypriotes de l’Apollon Limassol (4-0 et 0-2) et les Serbes d’?toile Rouge de Belgrade (3-2 et 2-2).

Frantzdy Pierrot qui avait inscrit 35 pour cent des buts marqu?s par le Maccabi Haifa (14) aux tours pr?liminaires de la Ligue des Champions, soit 5 buts en 6 matches, n’aura pas la t?che facile face aux d?fenseurs du Paris Saint-Germain, entre autres, Sergio Ramos, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe, ceux de la Juventus de Turin et du Benfica de Lisbonne.

Prendre la 3e place du groupe H au terme de la premi?re partie de la 68e saison de la plus grande des comp?titions de clubs en Europe, la 31e de l’?re Champions League qui a d?but? le 21 juin 2022 et qui se termine le 10 juin 2023, serait un bon r?sultat pour Frantzdy Pierrot et son ?quipe, le Maccabi Haifa, qui a fait son retour en Ligue des Champions apr?s 12 ans d’absence.