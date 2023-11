​

​

L’IHSI note une forte accélération de l’inflation pour le mois d’octobre 2023 de l’ordre de 3,4 % d’augmentation de l’Indice Général des Prix à la Consommation.

L’institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) vient de publier son dernier rapport sur l’indice de prix à la consommation pour le mois d’octobre. Selon l’IHSI, une forte accélération de l’inflation a été enregistrée en rythme mensuel. Toutefois sur l’année 2023, la décélération s’accentue, toujours en raison des pics de croissance que l’inflation avait connus l’année dernière à la même époque.

En effet, le rapport indique que l’Indice Général des Prix à la Consommation (IPC,100 en 2017-2018) a crû, mensuellement, de 3.4 % en octobre contre 2.3 % en septembre ; tandis que l’inflation annualisée se chiffre à 22.8 %,contre 31.8 % le mois précédent. Aussi, les prix des produits locaux et ceux des produits importés ont augmenté respectivement de 22.7 % et de 23.1 %, sur l’année en cours.

L’inflation annuelle observée ce mois-ci s’explique par le comportement à la hausse des différentes divisions de l’IPC, notamment : “Produits alimentaires et boissons non alcoolisées” (4.8 % sur un mois et 20.6 % sur un an), “Articles d’habillement, chaussures” (2.5 % sur un mois et 15.2 % sur un an), “Logement, eau, gaz et électricité” (2.5 % sur un mois et 29.8 % sur un an), “Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer” (2.3 % sur un mois et 16.2 % sur un an) “Santé” (1.1 % sur un mois et 9.5 % sur un an) et “Restaurants” (3.5 % sur un mois et 19.5 % sur un an).”

Les produits qui ont surtout influencé le glissement annuel de l’IPC sont : Alimentation : Riz (en moyenne 20.2 %),Viandes (en moyenne 25.6 %), Poissons frais (38 %),Harengs (en moyenne 34.6 %),Huile comestible (33.6 %),Citron (58.4 %),Banane (20.5 %) et Sucre ( en moyenne 20.8 %). Articles d’habillement, chaussures : Confection de vêtement (17.6 %), Robe (21.8 %), Chemisette (19.0 %) et Chaussette (19.4 %). Logement, eau, gaz et électricité : Logement (41.3 %) , Charbon de bois (10.8 %) et Gaz propane (8.3 %). Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer: Meubles de salon (27.5 %), Réchaud (17.6 %) et Ventilateur (29%). Restaurants : Repas prix à l’extérieur (19.5 %).

Au niveau régional, c’est surtout le Nord (24.3 %), le Sud (24.2 % ) et la région transversale (Départements du Centre et de l’Artibonite 24.1 %) qui ont enregistré les hausses de prix les plus élevées. Les variations des autres régions n’ont pas atteint 24 %.

Réagissant à ce rapport, ProEco Haïti affirme que l’augmentation des prix des produits alimentaires à hauteur de 4.8% représente plus du double de celle des prix en général. Et, elle est particulièrement liée à la fermeture de la frontière terrestre entre Haïti et la République dominicaine.

En attendant de renforcer l’appareil productif national, ProEco Haïti « fait injonction aux acteurs publics et privés en Haïti de mettre en place les mesures nécessaires devant aboutir à la diversification des partenaires commerciaux du pays, peut-on lire dans une note. La diversification permettra au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis de la République voisine et, du même coup, de mitiger les effets sur son économie d’éventuelles crises entre les deux pays. »

À lire aussi :

Le Rectorat de l’UEH dénonce la prise en otage du siège principal de l’École de Droit et des Sciences Économiques des Gonaïves