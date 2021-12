Liliane Pierre Paul rend hommage a Anthony Barbier pour les 75 ans du sociologue

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tu aurais eu 75 ans aujourd’hui, Anthony !

Helas, sans avoir pu celebrer l’heureux evenement d’un siecle rempli aux trois quarts, tu nous as brutalement laisses au soir du 29 janvier 2021, peu avant 10 heures !

Tu nous manques !Tout de toi nous manque!

Tes grandes qualites appreciees de tous comme tes peches mignons !

Tes eclats de rire, ton humour parfois corrosif, tes longs silences quand tu lisais ou ecrivais, mais pas seulement. Tu etais un grand taciturne. Tes hmm, tout en glissant ta main droite sur ta tete :sa w vle se konsa nou ye, se yo ki pou chanje, se sistem edikasyon an ki dwe refet net ! Ta tolerance proverbiale envers tout le monde ! Pas rancunier pour un sou, tu disais toujours qu’il n’y a pas de place dans ton coeur pour la haine et que tu ne te souviens que des choses heureuses. Ton amour charnel pour le pays, ton bonheur supreme de t’eloigner de Port-au-Prince, ville etouffante, repoussante, pour aller parcourir le pays profond tete de liste l’Asile bien sur !Tu as fait le tour, a plusieurs reprises de ce pays que tu connaissais sur le bout des doigts, dans ses moindres recoins. Tu t’es fait des amis partout, des hougans jusqu’aux eveques en passant par les pasteurs, des peristyles aux cathedrales, des petites gens aux notables, sans oublier les marchandes assiegeant les bords de routes qui, du nord au sud, t’appelaient par ton nom en proclamant qu’elles venaient a la rencontre de leur “mari “.

Anthony, ta vaste culture,ta fine connaissance des gens et des choses de ce pays,la justesse, la subtilite et la profondeur de tes analyses politiques avaient fait de toi un consultant national benevole, ultra-sollicite, a travers la republique. Tout de toi nous manque !

Tes grandes qualites autant que tes petits defauts !

Tes rares et saines coleres se manifestaient contre l’absence de patriotisme, de vision des uns et des autres, le cancer de la corruption, la mediocrite generalisee caracterisant les pratiques politiques en Haiti, meme dans ton propre camp ! Neg yo ap grennen tenten wi la a, tet yo di twop ! t’alarmais-tu devant l’indigence intellectuelle et la mauvaise foi de certains acteurs refusant de sortir des sempiternels sentiers battus.

Tu cherchais tout le temps dans notre histoire tourmentee -faite de grands paradoxes et de surprenantes dichotomies- des explications a notre echec collectif. Ta theorie a toi s’intitule le Consensus de Boyer, fonde sur l’exploitation a outrance de la paysannerie au profit de l’ancienne metropole en passant par les intermediaires du bord de mer. Tu travaillais la-dessus, quand tu as ete emporte par la grande faucheuse. Depuis cette soiree fatidique de janvier, il m’est arrive de presser le pas pour venir discuter avec toi avant de me rendre compte que tu n’etais plus la ou de commencer a taper ton numero, t’envoyer un mail ou un sms, puis d’y renoncer. Quand je suis a la maison, des fois je guette ton retour a la fenetre de la cuisine, les yeux rives sur la barriere d’entree, avant de me rendre a l’evidence… Dix mois deja que tu es parti, il ne se passe pas un jour sans que Djuly, Renette, Francillon, Frantz, Emas ne parlent de toi, de ce que tu aurais dit, fait ou ordonne de faire. Des fois, il y a des crises de larmes qui s’emparent de l’un d’eux ou les submergent tous en meme temps. Quand a moi, la plupart du temps je suis dans une situation indefinissable, ressemblant a un grand brouillard. Mon seul point d’equilibre c’est mon travail a la radio, marque au coin de la passion d’un reve eveille de l’emancipation de ce peuple maintes fois dupe!

Anthony, tu es avec moi toutes les secondes, dans ma tete, dans mon coeur. Tu n’en sortiras jamais !

Liliane