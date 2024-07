L’immigration dominicaine indique qu’elle a le pouvoir de détenir les conducteurs transportant des migrants irréguliers

​

La Direction Générale de l’immigration en République dominicaine a informé qu’elle a le pouvoir de détenir les conducteurs transportant des passagers en situation irrégulière

Dans un article publié dans le journal dominicain, Diario Libre, il est informé que la Direction Générale de l’immigration (DGM) a indiqué qu’elle avait le pouvoir de détenir les conducteurs et de retenir tous les types de véhicules transportant comme passagers des étrangers en situation irrégulière d’immigration en République dominicaine, conformément aux articles 128 et 129 du 285-04, à ses alinéas et aux règlements d’application du décret 631-11.

Il est également informé qu’en collaboration avec le ministère public et d’autres autorités, après l’arrestation, la DGM enquête sur les circonstances dans lesquelles l’étranger a été transporté et s’il est déterminé qu’il n’y avait pas d’intention de trafic illégal d’étrangers en situation irrégulière , le véhicule est livré à son propriétaire et le citoyen est expulsé vers son pays.

Il faut dire que ces précisions ont été apportées un jour après que des automobilistes de Santiago sont entrés dans leurs installations pour protester contre la rétention de leurs moteurs dans lesquels ils sont censés transporter des ressortissants de ce pays.

