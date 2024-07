L’impact des maladies féco-orales sur la mortalité infantile en Haïti : causes, conséquences et solutions

​

Les maladies féco-orales et leur impact mortel sur les enfants en Haïti : causes, conséquences et solutions.

Les maladies féco-orales continuent de représenter une grave menace pour la santé publique en Haïti, notamment dans les camps de déplacés internes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le Dr Ernst Noël, médecin de son état et spécialiste de transfusion sanguine et de virologie, lors d’un long entretien accordé à Juno7 a récemment attiré l’attention sur la recrudescence de ces maladies et leurs conséquences dévastatrices sur la vie des familles touchées. Cet article explore les causes, les conséquences et les solutions pour atténuer l’impact de ces maladies sur la mortalité infantile.

Les causes des maladies Féco-orales.

Les maladies féco-orales se développent lorsque des germes responsables passent des excréments d’animaux ou d’humains à la bouche des personnes. Parmi les principaux agents pathogènes figurent les bactéries (typhoïde, choléra), les virus (poliovirus, hépatite A), les parasites (protozoaires, vers) et, plus rarement, les champignons. Ces agents infectieux pénètrent dans le corps, se multiplient et perturbent le fonctionnement normal de l’organisme, a expliqué le Dr Ernst Noël.

Le manque d’accès à des installations sanitaires adéquates et à de l’eau potable est un facteur clé de la propagation de ces maladies. Dans les camps de déplacés internes, comme ceux situés au Lycée Anténor Firmin et à l’École nationale Argentine Bellegarde, nous avons constaté que les conditions de vie précaires favorisent la transmission des agents pathogènes.

Les conséquences des maladies féco-orales

Les maladies féco-orales ont des conséquences graves sur la santé, en particulier chez les enfants. “Les symptômes courants incluent vomissements, diarrhée et douleurs abdominales. Certaines de ces maladies, comme la typhoïde et le choléra, peuvent être mortelles si elles ne sont pas traitées rapidement. La diarrhée causée par le rotavirus est particulièrement dangereuse pour les enfants de moins de trois ans, car elle peut entraîner une déshydratation rapide et la mort”, a détaillé le spécialiste de transfusion sanguine et de virologie.

En outre, les infections par des vers intestinaux peuvent entraver le développement physique et cognitif des enfants, compromettant ainsi leur avenir. La polio, quant à elle, peut provoquer des handicaps permanents, et d’autres maladies sont particulièrement dangereuses pour les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et celles vivant avec le VIH.

Ces maladies féco-orales contribuent de manière significative à la mortalité infantile en Haïti. Les enfants, en raison de leur constitution physique, sont plus susceptibles de succomber à ces maladies. La déshydratation rapide causée par la diarrhée, en particulier, est une cause majeure de décès chez les jeunes enfants. Le choléra et la typhoïde aggravent encore ce problème, augmentant le nombre de décès évitables.

Solutions pour prévenir et contrôler les maladies féco-orales

Pour lutter contre les maladies féco-orales et réduire leur impact sur la mortalité infantile, plusieurs mesures doivent être mises en œuvre d’après le Dr Ernst Noël:

1- Hygiène Publique :

Installations Sanitaires : Chaque maison doit être équipée de latrines, et tout le monde doit les utiliser. Les latrines doivent être situées en aval des sources d’eau potable pour éviter la contamination.

Accès à l’eau potable : Fournir un accès universel à de l’eau potable est essentiel pour prévenir les maladies.

Traitement des eaux usées : Un traitement régulier des eaux usées et une collecte adéquate des déchets sont nécessaires pour empêcher la propagation des germes.

2- Hygiène Personnelle :

Lavage des mains : Tout le monde doit se laver les mains avant de manger et après être allé aux toilettes. Cette simple mesure peut réduire considérablement la transmission des maladies.

Nettoyage des aliments : Les fruits et légumes non cuits doivent être bien lavés avant consommation.

Élimination correcte des déchets : Les matières fécales des personnes malades doivent être éliminées correctement dans les latrines, et les malades doivent être amenés chez le médecin pour un traitement approprié.

3- vaccination :

Vaccins disponibles : Certaines maladies féco-orales, comme la typhoïde, le choléra, le rotavirus et l’hépatite A, peuvent être prévenues par la vaccination. Les programmes de vaccination doivent être renforcés pour protéger les populations vulnérables, a conclu Ernst Noël.

Les maladies féco-orales constituent une menace majeure pour la santé publique en Haïti, en particulier dans les camps de déplacés internes. Leur impact sur la mortalité infantile est alarmant, mais des mesures préventives simples et efficaces peuvent faire une différence significative. En améliorant l’accès à des installations sanitaires adéquates, en renforçant les pratiques d’hygiène personnelle et en augmentant la couverture vaccinale, il est possible de réduire l’incidence de ces maladies et de sauver des vies. Le combat contre les maladies féco-orales nécessite une action concertée et soutenue de la part du gouvernement, des organisations non gouvernementales et des communautés locales.

