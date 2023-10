L’importance de l’art oratoire quand vous le maîtrisez

​

L’art oratoire quand vous le maîtrisez vous permet de parler librement sans stress ni peur.

«Parler est un art, ce n’est pas inné, cela s’apprend». C’est la raison pour laquelle il n’est pas toujours facile pour une personne de prendre la parole devant un groupe d’amis, en salle de classe ou devant une grande foule. Toutefois, quand vous arrivez à maîtriser l’art oratoire, il vous permet de parler librement c’est-à-dire sans stress ni peur. Le jeune Olivier Altidor qui est un écrivain et orateur et qui a aussi l’habitude de faire des formations à ce sujet, a été questionné par la rédaction de Juno7 sur l’importance de l’art oratoire qui permet aux gens de parler avec éloquence en public.

“l’Art Oratoire est important parce que parler en public est inévitable et la peur de prendre la parole se place en tête des plus grandes peurs, même devant la peur de mourir”, a déclaré Olivier Altidor avant de le définir comme étant l’art d’utiliser la parole pour créer de l’émotion chez un public et de faire de l’éloquence une arme exceptionnelle qu’il ne faut jamais sous-estimer, a-t-il dit.

À travers cette entrevue, Olivier Altidor, auteur du livre «Se changer soi-même pour changer son pays», a souligné les meilleures méthodes pour qu’une personne puisse prendre la parole en public. “Pour prendre la parole en public, il faut tout d’abord avoir confiance en soi, ensuite se préparer car la préparation bannit la peur et enfin parlez d’un sujet qui vous passionne, qui vous met à l’aise”,a-t-il détaillé.

Par ailleurs, le jeune orateur estime que parler est un acte de bravoure. Il estime que dans les établissements scolaires la production écrite est priorisée sur l’expression orale. “Depuis l’école, ce serait important d’apprendre aux enfants de parler en public parce que c’est une des connaissances nécessaires pouvant aider dans le monde professionnel. Il faut y avoir l’art de communiquer avec votre patron, vos collègues…”, a-t-il déclaré.

Olivier Altidor insiste sur l’importance de l’art oratoire qui d’après lui a le but d’aider les personnes de tout âge à parler pour convaincre, persuader ou émouvoir par la parole. L’orateur a aussi précisé les 4 meilleures composantes de l’art oratoire: la gestuelle, le visuel, le sourire et la posture aidant les gens à mieux s’exprimer devant un public.

Il conseille aux gens d’éviter de parler pour parler. “Parlons pour transformer, innover, pour séduire et guérir”, a-t-il conclu.

Olivier Altidor est fondateur d’une association nommée Succès Pour Tous qui a pour but d’organiser des activités intellectuelles à savoir des conférences, formations et autres. Il est écrivain et l’ouvrage qu’il a publié en 2021 s’intitule ” Se changer soi-même pour changer son pays”.

