The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis plus d’une semaine, presque tous les jours, des milliers de manifestants gagnent les rues de Port-au-Prince et de plusieurs grandes villes d’Ha?ti pour exprimer leur grogne contre l’ins?curit?, la crise de l’essence, la hausse du co?t de la vie et exiger la d?mission du chef du gouvernement, Ariel Henry. Lin? Balthazar, intervenant sur Magik9 le jeudi 8 septembre 2022, a appel? ceux qui dirigent le pays actuellement ? se mettre au moins ? l’?coute de la population, qui exprime son m?contentement ? travers des manifestations, aliment? par un ensemble de frustrations. <>, met en garde le pr?sident du Parti Ha?tien T?t Kale (PHTK).

N’ayant pas choisi de s’asseoir ? la table des n?gociations politiques au moment o? il le fallait, Lin? Balthazar pense que le gouvernement d’Ariel Henry r?p?te les m?mes erreurs des gouvernements de transition des 30 derni?res ann?es. <>, a soutenu le leader du PHTK, qui dit avoir ?num?r? au moins sept ruptures de l’ordre constitutionnel avec des gouvernements d’exception du 29 novembre 1987 ? nos jours.

<>, a indiqu? Lin? Balthazar comme pour tirer la sonnette d’alarme sur l’ampleur de la crise.

Par ailleurs, Lin? Balthazar a profit? de son intervention ? l’?mission Panel Magik, ce jeudi, pour r?agir sur l’appel du regroupement patronal aux femmes et aux hommes d’affaires d’Ha?ti relatif au respect scrupuleux de leurs responsabilit?s fiscales et l?gales, ? l’observance de saines pratiques commerciales, de transparence et de concurrence loyale et ? l’abandon de comportements malsains, pr?judiciables ? la communaut?. <>, a-t-il fait savoir.

M. Balthazar invite ses pairs de la classe politique ? suivre les pas du regroupement patronal. <>, a-t-il indiqu?.