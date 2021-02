Les éléments de langage peu flatteurs et la fréquence des communications des Etats-Unis à l’exécutif Moïse/Jouthe ne laissent place à aucun doute. Entre les États-Unis et l’exécutif Tèt Kale, c’est le temps de l’empoignade. La pomme de discorde : la mise à la retraite et le remplacement de trois juges à la Cour de cassation par M. Moïse. Ce vendredi 19 février 2021, deux jours après que Julie Chung, assistante du secrétaire d’État au bureau de l’hé…