The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’inflation a connu les plus fortes progressions mensuelle (4,6%) et annuelle (19,7 %) en octobre 2021

Le phenomene de l’inflation qui a pris des proportions alarmantes au niveau mondial surtout aux Etats-Unis d’Amerique tend a repercuter dans lesdites proportions en Haiti. Les chiffres publies par le Departement du Travail dans la republique etoilee font etat d’une hausse de l’inflation en rythme annuel de 6,2% contre 5,4% en septembre 2021 par rapport a 2020. Soit la plus forte hausse enregistree aux Etats-Unis depuis novembre 1990. Fortement dependante des Etats-Unis pour sa consommation, Haiti, en important les produits americains, a importe egalement l’inflation americaine jusque dans ses foyers.Cela s’en ressent au niveau de l’indice des prix a la consommation (IPC) qui a connu une forte variation en octobre 2021.

Le niveau general de l’Indice des prix a la consommation (IPC,100 en 2017-2018) qui se chiffrait a 180.4 en septembre 2021 est passe 188.7 en octobre, soit une variation mensuelle de 4,6 %. L’inflation annualisee, a atteint, de son cote, 19,7 % en octobre contre 13,1 % le mois precedent. Cette acceleration de l’inflation en glissement annuel s’explique, en partie, par la hausse prononcee des prix des produits importes (plus de 26,1 %), a observe l’Institut haitien de statistique et d’informatique (IHSI) dans sa rubrique mensuelle intitulee, Le coin de l’IPC.

Cette augmentation mensuelle de l’IPC constatee en octobre dernier par l’IHSI resulte surtout du comportement des fonctions de consommation : <> (5,9 % sur un mois et 22,7 % sur un an), <> (4,1 % sur un mois et 20,2 % sur un an), <> (4 % sur un mois et 21,2 % sur un an) et <> (2,3 % sur un mois et 27,3 % sur un an).

Les produits qui ont surtout influence le glissement annuel de l’IPC sont :

Alimentation : riz (en moyenne 34,6 %), viandes (en moyenne 23,8 %), lait en poudre (en moyenne 21,4 %), l’huile comestible (43,6 %), citron (31 %), banane (en moyenne 25,6 %), pois (en moyenne 20,6 %) et sucre (en moyenne 2,3 %).

Meubles, articles de menage et entretien courant du foyer : salle a manger (43,3 %), lit (42,9 %) et matelas (43,7 %)

Articles d’habillement et chaussures : robe (28,1 %), chemise (20,9 %), pantalon pour homme (21,1 %), souliers et tennis (25,1 %) et sandales (23,3 %).

Sante : medicaments (32.6 %) et lunettes a verres correcteurs (25,7 %).

Comme il a ete dit plus haut, une hausse plus importante de prix a ete observee au niveau des produits importes, soit 26,1 % en glissement annuel contre 16,2 % pour les produits locaux.

Notons que du point de vue regional, toutes les regions du pays ont contribue a l’accroissement de l’inflation du mois d’octobre 2021 pour l’ensemble du pays. Il faut noter toutefois que les variations regionales les plus significatives par rapport au mois d’octobre 2020 sont observees pour le Reste Ouest et le Sud qui ont affiche 20,8 % et 20,9 % respectivement. Suivent la Region Transversale 19,3% ; la Region Aire Metropolitaine 19,1% et la Region Nord 19,1%.

Cyprien L. Gary