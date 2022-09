L’inflation atteint 30. 5% en juillet 2022, selon l’IHSI

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’Indice g?n?ral des prix ? la consommation (IPC), en glissement annuel, au mois de juillet 2022, a accus? une forte variation, atteignant les 30.5 %, peut-on lire dans le dernier bulletin de l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI), lundi 5 septembre 2022. <>, selon ce bulletin, expliquant que <>.

L’augmentation mensuelle de l’IPC r?sulte surtout du comportement des fonctions de consommation : <> (3.9 % sur un mois et 32.7 % sur un an), <> (3.5 % sur un mois et 33.6 % sur un an), <> (3.4 % sur un mois et 29.6 % sur un an) et <> (3.5 % sur un mois et 30.4 % sur un an).

<>, a ?num?r? ce bulletin.

Flamb?e des produits import?s

<>, peut-on lire dans ledit bulletin.

<>, a conclu l’IHSI.

Dans le d?cret de budget rectificatif reconduit en avril dernier, le gouvernement Henry avait tabl? sur 27,3 % d’inflation en fin d’exercice le 30 septembre 2022.

Le 22 ao?t dernier, la banque centrale a pris des mesures avec pour objectif un taux de change presque similaire entre le march? informel et le march? formel. La gourde a repris des forces. Mais la baisse des prix n’a pas encore suivi de mani?re notoire sur le march?. Si, en parall?le, la BRH, notamment la semaine derni?re, a inject? 25 millions de dollars pour satisfaire les besoins d’importation de compagnies p?troli?res. En certains points o? l’inflation en glissement annuel est encore plus forte comme dans le Sud, le gallon de gazoline se vend ? plus de 1500 gourdes.

Par ailleurs, l’impact des petits <>, des petites perturbations et grandes protestations contre la chert? de la vie, l’ins?curit?, le gouvernement Henry, l’ins?curit? sur les routes impactent les activit?s ?conomiques.