Le mois de juillet 2021 a permis de constater encore une fois l’accélération des prix en rythme mensuel et la décélération en glissement annuel observées depuis un certain temps sur le marché de la consommation local. En effet, le niveau de l’Indice Général des Prix à la Consommation (IPC,100 en 2017-2018) est passé de 170.8 en juin à 174.3 en juillet 2021, selon les observations de l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) dans la dernière publication de sa rubrique mensu…