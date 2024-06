L’INFP retourne plus de 500 chèques estimés à un montant de 18 millions de gourdes au trésor public

Plus de 500 chèques estimés à un montant de 18 millions de gourdes ont été retournés au Ministère de l’Économie et des Finances par l’INFP.

En vue d’assainir les dépenses de personnel, d’améliorer la performance de l’institut et de favoriser l’émergence de nouvelles têtes en remplacement des employés en âge de retraite, décédés et ceux faisant acte d’abandon, l’administration de l’Institut National de Formation Professionnelle (INFP) a retourné au trésor public, plus de 500 chèques estimés à un montant de 18 millions de gourdes.

Selon un communiqué signé du Directeur Administratif et Financier de l’INFP, Urbin Charles et approuvé par le Directeur Général, Dikel Delvariste, cette initiative a pour objectif de mettre fin à la culture de l’absentéisme, et à éviter tout gaspillage au sein de l’administration de l’institut.

