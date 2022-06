L’ins?curit? : les enjeux et les d?fis pour l’?conomie ha?tienne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour ses deux ans d’existence, les jeunes de Rankont Edu ne se contentent pas de faire la f?te. Ils ont c?d? la place ? des experts qui donnent leur avis sur le probl?me de l’ins?curit?, ses enjeux et d?fis pour l’?conomie nationale. Pour Micha?lle Paraison, les enjeux se pr?sentent sous deux angles : les enjeux d’influence et les enjeux li?s ? des territoires. <>, a-t-elle soutenu.

En ce qui a trait aux enjeux li?s ? des territoires, Micha?lle Paraison a fait r?f?rence ? l’absence de l’am?nagement du territoire ha?tien. <>, a argu? madame Paraison. En termes d’impact de l’ins?curit? sur l’?conomie ha?tienne, Paraison a mis l’accent sur la libre circulation des marchandises notamment des produits agricoles qui devient difficile. Ce probl?me, a-t-elle fait savoir, d?courage les producteurs agricoles, acc?l?re davantage l’inflation et rend la vie encore plus difficile pour les personnes ? faible capacit? de revenus. De son point de vue, il faut avoir un climat de s?curit? favorable pour esp?rer un retour vers la croissance ?conomique.

Pour sa part, l’?conomiste Enomy Germain, se r?f?rant ? la situation actuelle d’ins?curit?, a estim? que les enjeux et les d?fis peuvent ?tre li?s et constituent une sorte de cercle vicieux. <>, a expliqu? l’?conomiste.

Sans passer par quatre chemins, ?nomy Germain a soutenu que le climat d’ins?curit? est aliment? par des acteurs du secteur priv? des affaires pour d?faire la concurrence et de r?aliser plus de profits et des hommes politiques qui en profitent pour remporter des joutes ?lectorales. M. Enomy appelle ? l’?veil de la conscience citoyenne et rappelle que la s?curit? doit ?tre publique et non priv?e. <>, a d?plor? l’?conomiste.

Le plus gros d?fi, d’apr?s l’?conomiste Enomy Germain, consiste ? combattre ces gens qui tirent la ficelle de l’ins?curit?. Il faut aussi rendre fonctionnelles les institutions qui ont un r?le quelconque ? jouer pour garantir la s?curit? des personnes, des vies, des biens et services. <>, a soulign? Enomy Germain.

Cette journ?e de c?l?bration est une occasion de pr?senter l’association Rankont Edu au grand public. Dans son allocution, Marly Louis, membre du comit? ex?cutif, a pr?sent? Rankont Edu comme une association de jeunes et d’universitaires qui oeuvre dans le domaine de l’?ducation. Rankont Edu, a-t-elle poursuivi, vise ? d?velopper chez la jeunesse ha?tienne le go?t du bon et du vrai. Son objectif consiste ? mettre ? la disposition des jeunes une connaissance de qualit?. Les jeunes de ladite association disent avoir vis? 9 programmes de d?veloppement : agriculture, art et culture, d?fense, ?changes et commerce, ?ducation, information, justice, sant?, sciences et technologie.

<>, a promis Marly Louis.